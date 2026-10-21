Malam Ini, Ayu Ting Ting, Inul Daratista hingga Kangen Band Meriahkan Panggung Kilau Raya 35

JAKARTA - Kilau Raya MNCTV 35 siap memberikan tontonan konser musik spektakuler dan menyuguhkan kejutan-kejutan spesial kepada para pemirsa dalam perayaan HUT MNCTV ke-35.

Mengusung tema “Keindahan Bersatu dalam Harmoni”, acara ini akan disiarkan secara langsung pada Rabu, 21 Oktober 2026, pukul 19.00 WIB, dari Studio RCTI+, MNC Studios, Kebon Jeruk, serta dapat disaksikan melalui RCTI+.

Kemeriahan HUT MNCTV ke-35, akan memberikan banyak warna dan kejutan-kejutan spektakuler yang siap menghibur para pemirsa dirumah dalam Kilau Raya MNCTV 35 dan mengusung tema “Keindahan Bersatu dalam Harmoni”, acara ini akan disiarkan secara langsung pada Rabu, 21 Oktober 2026, pukul 19.00 WIB, dari Studio RCTI+, MNC Studios, Kebon Jeruk, serta dapat disaksikan melalui RCTI+.

Deretan bintang yang akan tampil meliputi Ayu Ting Ting, Inul Daratista, Iis Dahlia, JKT48, Gilga Sahid, Happy Asmara, Kangen Band, Caren Delano, Limbad, Pasheman’80, Vanny KSB, Mayangsari Ambyar, Dini KSB, dan Intan KDI. Seluruh rangkaian acara dipandu oleh Irfan Hakim dan Vega Darwanti.

Menggabungkan aransemen musik megah, konsep visual memukau, dan beragam karakter pertunjukan, Kilau Raya MNCTV 35 menghadirkan sajian spesial yang dirancang untuk memberikan pengalaman hiburan berbeda bagi pemirsa.

Saksikan Kilau Raya MNCTV 35, Rabu, 21 Oktober 2026, pukul 19.00 WIB, secara langsung dari Studio RCTI+, MNC Studios, Kebon Jeruk, hanya di MNCTV dan RCTI+.

(kha)

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