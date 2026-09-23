Microdrama Dendam Pengantin Terbuang di V+Short: Dikhianati di Hari Pernikahan, Bangkit untuk Balas Dendam!

JAKARTA – Hari pernikahan yang seharusnya menjadi awal kehidupan baru justru berubah menjadi mimpi buruk. Dikhianati oleh calon suaminya sendiri, didorong hingga jatuh dari tangga, dan mengalami luka serius, seorang perempuan harus menghadapi kenyataan pahit bahwa orang-orang terdekatnya ternyata menyimpan pengkhianatan.

Inilah kisah penuh balas dendam dalam microdrama V+Short berjudul “Dendam Pengantin Terbuang”. Klik link di sini untuk nonton keseruannya di V+Short. Kisah bermula pada hari yang seharusnya menjadi hari paling bahagia dalam hidup sang pengantin perempuan.

Namun, kebahagiaan itu seketika hancur ketika ia mengetahui bahwa tunangannya ternyata berselingkuh dengan saudara perempuannya sendiri. Pengkhianatan tersebut bukan sekadar menghancurkan kepercayaannya. Dalam sebuah kejadian tragis, ia justru didorong hingga terjatuh dari tangga dan mengalami luka parah.

Di tengah kondisi kritis dan hidup yang berada di ujung tanduk, ia diselamatkan oleh seorang CEO misterius yang kebetulan melintas di tempat kejadian. Pertemuan itu menjadi awal dari perubahan besar dalam hidupnya.

Sang CEO menawarkan sebuah kesepakatan yang tidak biasa. Ia meminta perempuan tersebut memberikan hidupnya sebagai imbalan untuk mendapatkan kesempatan membalas dendam kepada orang-orang yang telah menghancurkan hidupnya. Dengan kesempatan kedua yang diberikan kepadanya, sang pengantin yang sebelumnya tak berdaya mulai menyusun rencana.

Kali ini, ia tidak akan membiarkan pengkhianatan itu berlalu begitu saja. Siapa sebenarnya sang CEO? Mengapa ia bersedia membantu perempuan yang hampir kehilangan nyawanya itu? Dan apakah dendam yang direncanakannya akan berhasil, atau justru membuatnya terjebak dalam permainan yang jauh lebih berbahaya?

Temukan jawabannya dalam “Dendam Pengantin Terbuang”, microdrama yang hanya bisa disaksikan di V+Short. Download aplikasinya melalui Play Store atau App Store dan ikuti kisah penuh intrik, pengkhianatan, serta permainan cinta dan dendam ini!

(kha)

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