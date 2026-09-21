Karakter Poster Happy Asmara di Film Cidro Asmoro Bikin Penasaran, Seperti Apa Perannya?

JAKARTA – Nama Happy Asmara hadir sebagai salah satu karakter menarik dalam film Cidro Asmoro. Memerankan sosok yang sudah lebih dulu mengenal kerasnya dunia panggung, Happy menjadi representasi dari dunia profesional yang perlahan dimasuki Prita setelah dirinya mendadak viral.

Sebagai seorang bintang yang telah terbiasa dengan dunia hiburan, Happy digambarkan sebagai sosok yang percaya diri, profesional, elegan, disiplin, serta tajam membaca situasi. Ia juga bukan tipe yang mudah percaya dan tahu betul bagaimana menempatkan dirinya di tengah industri yang penuh tuntutan. Pertemuan Happy dengan Prita pun menghadirkan dinamika yang menarik.

Di awal, keduanya berada pada posisi yang berbeda: Happy adalah established star, sementara Prita merupakan pendatang baru yang tiba-tiba menjadi viral. Dari sini, hubungan mereka berkembang menjadi rivalitas yang membuat perjalanan Prita semakin penuh warna. Namun, Happy bukan sekadar karakter yang hadir untuk menjadi lawan Prita.

Justru melalui dirinya, Prita perlahan melihat sisi lain dari popularitas dan dunia hiburan. Ada pengalaman, tekanan, dan tanggung jawab yang tidak selalu terlihat dari gemerlap panggung.

Lalu, seperti apa sebenarnya hubungan Happy dan Prita? Apakah persaingan akan membuat keduanya semakin berjarak, atau justru membawa mereka pada pemahaman yang berbeda tentang arti menjadi seorang bintang? Temukan kisah selengkapnya dalam film Cidro Asmoro. Nantikan Cidro Asmoro tayang di bioskop mulai 8 Oktober!



(kha)

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