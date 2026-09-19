Lirik Lagu dan Chord Gitar Aku Baik Saja dari ROSSA yang Viral di TikTok

JAKARTA - ROSSA merilis single dan video musik lagu Aku Baik Saja, pada 16 Mei 2025. Setahun dirilis, video musik tersebut sudah ditonton lebih dari 3,7 juta kali. Sementara di TikTok, lagu itu dijadikan backsound lebih dari 18.800 video.

Lagu yang merupakan OST film Tak Ingin Usai di Sini tersebut bercerita tentang kondisi di mana seseorang harus menghadapi kenyataan pahit kehilangan orang yang sangat dicintainya. Yuk, simak lirik dan chordnya berikut ini.

Aku Baik Saja (OST Tak Ingin Usai di Sini) - ROSSA

Intro

C F Fm



Verse

C Am

Lagu ini untukmu

G C Em

Dan untuk hati yang kau tipu

F G

Kau bilang dunia

F G A

Baik-baik saja



Chorus

D G

Maka aku pun baik saja

Em A

Berharap rasa sakit ini kan mereda

D G

Meski perlahan ku melupakan

Em G A

Bunyi suaramu yang pernah ada

G A D

Saat ku masih baik saja..



Verse

C Am

Lagu ini tentangmu

G C Em

Dan tentang hati yang tertipu

F G

Bahwa dunia

F G Bb

Baik-baik saja



Chorus (Overtune)

D# G#

Maka aku pun baik saja

Fm Bb

Berharap rasa sakit ini kan mereda

D# G#

Meski perlahan ku melupakan

Fm G# Bb

Bunyi suaramu yang pernah ada

G# Bb D#

Saat ku masih baik saja..



Verse

G# Bb

Hari sudah berganti hari

Cm

Ternyata…

G# Bb

Bulan pun berganti tahun

Cm

Ternyata…

Fm

Ternyata kau benar

Bb

Ternyata ku bisa

Fm G# Bb

Berpura-pura bahagia



Chorus

D# G#

Maka aku pun baik saja

Fm Bb

Meski kamu t'lah lama tak ada

D# G#

Maka aku pun baik saja

Fm Bb

Berharap rasa sakit ini kan mereda

D# G#

Meski perlahan ku melupakan

Fm G# Bb

Bunyi suaramu yang pernah ada

G# Bb Cm Gm

Saat ku masih baik saja

G# Bb D#

Saat ku masih baik saja..**



(SIS)

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