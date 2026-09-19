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Lirik Lagu dan Chord Gitar Aku Baik Saja dari ROSSA yang Viral di TikTok

Siska Maria Eviline , Jurnalis-Sabtu, 19 September 2026 |08:30 WIB
Lirik Lagu dan Chord Gitar Aku Baik Saja dari ROSSA yang Viral di TikTok
Lirik Lagu dan Chord Gitar Aku Baik Saja dari ROSSA yang Viral di TikTok. (Foto: Instagram|@itsrossa910)
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JAKARTA - ROSSA merilis single dan video musik lagu Aku Baik Saja, pada 16 Mei 2025. Setahun dirilis, video musik tersebut sudah ditonton lebih dari 3,7 juta kali. Sementara di TikTok, lagu itu dijadikan backsound lebih dari 18.800 video.

Lagu yang merupakan OST film Tak Ingin Usai di Sini tersebut bercerita tentang kondisi di mana seseorang harus menghadapi kenyataan pahit kehilangan orang yang sangat dicintainya. Yuk, simak lirik dan chordnya berikut ini.

Aku Baik Saja (OST Tak Ingin Usai di Sini) - ROSSA

Intro
C  F Fm
 
Verse
C         Am
Lagu ini untukmu
G                    C       Em
Dan untuk hati yang kau tipu
F             G
Kau bilang dunia
F            G  A
Baik-baik saja
 
Chorus
 D                  G
Maka aku pun baik saja
          Em             A
Berharap rasa sakit ini kan mereda
 D                    G
Meski perlahan ku melupakan
         Em         G      A
Bunyi suaramu yang pernah ada
         G     A        D
Saat ku masih baik saja..
 
Verse
C         Am
Lagu ini tentangmu
G                      C      Em
Dan tentang hati yang tertipu
F          G
Bahwa dunia
F            G Bb
Baik-baik saja
 
Chorus (Overtune)
 D#                 G#
Maka aku pun baik saja
          Fm             Bb
Berharap rasa sakit ini kan mereda
 D#                   G#
Meski perlahan ku melupakan
         Fm         G#     Bb
Bunyi suaramu yang pernah ada
         G#    Bb       D#
Saat ku masih baik saja..
 
Verse
     G#               Bb
Hari sudah berganti hari
   Cm
Ternyata…
  G#                 Bb
Bulan pun berganti tahun
   Cm
Ternyata…
         Fm
Ternyata kau benar
         Bb
Ternyata ku bisa
     Fm     G#   Bb
Berpura-pura bahagia
 
Chorus
 D#                 G#
Maka aku pun baik saja
         Fm                 Bb
Meski kamu t'lah lama tak ada
  D#                 G#
Maka aku pun baik saja
          Fm             Bb
Berharap rasa sakit ini kan mereda
 D#                   G#
Meski perlahan ku melupakan
         Fm         G#     Bb
Bunyi suaramu yang pernah ada
         G#    Bb       Cm Gm
Saat ku masih baik saja
         G#    Bb         D#
Saat ku masih baik saja..** 
 

(SIS)

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