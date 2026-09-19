JAKARTA - ROSSA merilis single dan video musik lagu Aku Baik Saja, pada 16 Mei 2025. Setahun dirilis, video musik tersebut sudah ditonton lebih dari 3,7 juta kali. Sementara di TikTok, lagu itu dijadikan backsound lebih dari 18.800 video.
Lagu yang merupakan OST film Tak Ingin Usai di Sini tersebut bercerita tentang kondisi di mana seseorang harus menghadapi kenyataan pahit kehilangan orang yang sangat dicintainya. Yuk, simak lirik dan chordnya berikut ini.
Aku Baik Saja (OST Tak Ingin Usai di Sini) - ROSSA
Intro
C F Fm
Verse
C Am
Lagu ini untukmu
G C Em
Dan untuk hati yang kau tipu
F G
Kau bilang dunia
F G A
Baik-baik saja
Chorus
D G
Maka aku pun baik saja
Em A
Berharap rasa sakit ini kan mereda
D G
Meski perlahan ku melupakan
Em G A
Bunyi suaramu yang pernah ada
G A D
Saat ku masih baik saja..
Verse
C Am
Lagu ini tentangmu
G C Em
Dan tentang hati yang tertipu
F G
Bahwa dunia
F G Bb
Baik-baik saja
Chorus (Overtune)
D# G#
Maka aku pun baik saja
Fm Bb
Berharap rasa sakit ini kan mereda
D# G#
Meski perlahan ku melupakan
Fm G# Bb
Bunyi suaramu yang pernah ada
G# Bb D#
Saat ku masih baik saja..
Verse
G# Bb
Hari sudah berganti hari
Cm
Ternyata…
G# Bb
Bulan pun berganti tahun
Cm
Ternyata…
Fm
Ternyata kau benar
Bb
Ternyata ku bisa
Fm G# Bb
Berpura-pura bahagia
Chorus
D# G#
Maka aku pun baik saja
Fm Bb
Meski kamu t'lah lama tak ada
D# G#
Maka aku pun baik saja
Fm Bb
Berharap rasa sakit ini kan mereda
D# G#
Meski perlahan ku melupakan
Fm G# Bb
Bunyi suaramu yang pernah ada
G# Bb Cm Gm
Saat ku masih baik saja
G# Bb D#
Saat ku masih baik saja..**
(SIS)
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