VISION+ Rilis First Look Series POTE, Kisah Supernatural Berpadu Mitologi Lokal

JAKARTA – VISION+ menghadirkan original seris terbaru berjudul POTE. Menariknya, original series yang mengawinkan genre horror, drama, dan thriller itu mengusung kisah supernatural dengan balutan mitologi lokal.

Series ini memperkenalkan teror yang berawal dari sebuah aturan sederhana namun mematikan: melihat kematian berarti menjadi korban berikutnya. Lewat first look yang dirilis VISION+, Anda diajak mengintip suasana mencekam di Pulau Marunda.

Di sana, lima dokter muda dikirim untuk membantu warga yang tengah menghadapi wabah misterius. Namun, misi kemanusiaan tersebut perlahan berubah menjadi pengalaman penuh teror ketika mereka menemukan adanya rahasia kelam yang telah lama tersimpan di pulau tersebut.

Melalui first look original series POTE, VISION+ memperkenalkan para castnya. Fandy Christian berperan sebagai Fandy, seorang dokter umum sekaligus team leader kelompok dokter tersebut.

Sosok Fandy digambarkan sebagai pribadi yang tenang, pintar berbicara, dan dapat diandalkan. Bersama anggota tim medis lainnya, ia harus menghadapi situasi yang semakin pelik ketika teror misterius mulai menghantui Pulau Marunda.