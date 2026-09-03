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Sinopsis Microdrama Dari Tabrakan Jadi Cinta, Pertemuan Tak Terduga Berujung Takdir!  

Khafid Mardiyansyah , Jurnalis-Kamis, 03 September 2026 |23:02 WIB
Sinopsis Microdrama <i>Dari Tabrakan Jadi Cinta</i>, Pertemuan Tak Terduga Berujung Takdir!  
Microdrama Vshort
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JAKARTA – V+Short terus menghadirkan judul microdrama terbaru, kali ini berjudul “Dari Tabrakan Jadi Cinta”. Microdrama china ini bercerita tentang seorang mahasiswi yang berusaha mencari uang untuk pengobatan adiknya, ia justru bertemu dengan seorang pewaris keluarga kaya yang dikenal dingin dan sulit didekati. 

Pertemuan yang awalnya tidak direncanakan tersebut kemudian membawa keduanya ke dalam hubungan yang tidak pernah mereka bayangkan sebelumnya. Penasaran dengan cerita lengkapnya? Download aplikasi V+Short di Play Store atau App Store dengan klik link di sini. 

Mengangkat kisah romantis dengan tema yang sedang hype, hubungan kontrak, laki-laki kaya yang ternyata pewaris, dan pertemuan tidak sengaja, microdrama “Dari Tabrakan Jadi Cinta” cocok untuk kamu yang menyukai cerita cinta dengan alur ringan dan menghibur. Berikut sinopsis lengkapnya. 

Sinopsis V+Short “Dari Tabrakan Jadi Cinta” 

Seorang wanita yang menjalani kehidupan sebagai mahasiswi. Hidupnya tidak mudah, selain harus menghadapi masalah keuangan, ia juga harus mencari biaya untuk pengobatan adiknya yang sedang sakit. Karena membutuhkan uang dalam waktu cepat, ia menerima tawaran menjadi donor sel telur. Ia mengira keputusan tersebut bisa membantu menyelesaikan masalahnya, tetapi justru membuat hidupnya menjadi lebih rumit. 

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