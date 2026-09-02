Fedi Nuril Belajar Jadi Ayah Anak Remaja di Film Bapakmu Kiper

Fedi Nuril Belajar Jadi Ayah Anak Remaja di Film "Bapakmu Kiper". (Foto: Mei Sada Sirait/Okezone)

JAKARTA - Aktor Fedi Nuril mendapat pengalaman berbeda saat memerankan sosok ayah dalam film Bapakmu Kiper. Bukan cuma mendalami karakter, Fedi justru merasa perannya kali ini memberinya pelajaran sebagai orang tua.

Dalam film tersebut, Fedi berperan sebagai ayah yang memiliki anak remaja. Sementara dalam kehidupan nyata, anak-anak Fedi masih berusia kecil.

Perbedaan itu membuat Fedi harus membayangkan bagaimana membangun hubungan dengan anak ketika mereka mulai beranjak dewasa.

“Kesannya juga jadi pembelajaran saya, karena kan anak-anak saya itu masih kecil-kecil. Dan ketika berakting dan menjelajahi bagaimana memiliki anak remaja, itu jadi pembelajaran saya sih. Insya Allah bisa jadi bekal nanti kalau anak-anak saya udah remaja,” kata Fedi Nuril saat ditemui usai acara screening film Bapakmu Kiper.

Pengalaman itu juga membuat Fedi semakin memikirkan pola hubungan yang ingin dibangunnya dengan anak-anak.

Dia mengaku ingin menjadi orang tua yang dekat dan terbuka, tanpa menjadikan perbedaan gender antara ayah, ibu, anak laki-laki maupun perempuan sebagai batas.

“Karena memang saya tuh ingin punya hubungan yang kuat dan terbuka sama anak-anak saya,” ujarnya.