Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY MOVIE

Fedi Nuril Belajar Jadi Ayah Anak Remaja di Film Bapakmu Kiper

Mei Sada Sirait , Jurnalis-Rabu, 02 September 2026 |20:30 WIB
Fedi Nuril Belajar Jadi Ayah Anak Remaja di Film <i>Bapakmu Kiper</i>
Fedi Nuril Belajar Jadi Ayah Anak Remaja di Film "Bapakmu Kiper". (Foto: Mei Sada Sirait/Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Aktor Fedi Nuril mendapat pengalaman berbeda saat memerankan sosok ayah dalam film Bapakmu Kiper. Bukan cuma mendalami karakter, Fedi justru merasa perannya kali ini memberinya pelajaran sebagai orang tua.

Dalam film tersebut, Fedi berperan sebagai ayah yang memiliki anak remaja. Sementara dalam kehidupan nyata, anak-anak Fedi masih berusia kecil.

Perbedaan itu membuat Fedi harus membayangkan bagaimana membangun hubungan dengan anak ketika mereka mulai beranjak dewasa.

“Kesannya juga jadi pembelajaran saya, karena kan anak-anak saya itu masih kecil-kecil. Dan ketika berakting dan menjelajahi bagaimana memiliki anak remaja, itu jadi pembelajaran saya sih. Insya Allah bisa jadi bekal nanti kalau anak-anak saya udah remaja,” kata Fedi Nuril saat ditemui usai acara screening film Bapakmu Kiper.

Pengalaman itu juga membuat Fedi semakin memikirkan pola hubungan yang ingin dibangunnya dengan anak-anak. 

Dia mengaku ingin menjadi orang tua yang dekat dan terbuka, tanpa menjadikan perbedaan gender antara ayah, ibu, anak laki-laki maupun perempuan sebagai batas.

“Karena memang saya tuh ingin punya hubungan yang kuat dan terbuka sama anak-anak saya,” ujarnya.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/09/01/206/3239577//cast_film_suanggi-B6vS_large.JPG
Carissa Perusset Ngaku Trauma Bonding dengan Pangeran Lantang Usai Main Bareng di Film Horor
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/08/30/206/3239091//joanna_kania-th1u_large.jpg
Joanna Kania Ungkap Rencana Rudal Timur Garap Film Layar Lebar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/08/25/33/3238195//revaldo-jAgC_large.jpg
Breaking News: Aktor Revaldo Ditangkap Polisi Terkait Narkoba
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/08/23/206/3237851//reza_arap-HGyV_large.jpg
Film Harusnya Horror Hanya Dapat Rating 5/10, Begini Komentar Reza Arap
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/08/22/33/3237713//reza_arap_memberikan_ungkapan_cinta_serta_lantunan_doa_untuk_almarhumah_sang_kekasih_lula_lahfah-pu8z_large.jpg
Lula Lahfah Main di Film Harusnya Horor, Reza Arap Ungkapkan Cinta dan Doa untuk Almarhumah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/08/22/206/3237643//reza_arap_film_harusnya_horor-s7Zg_large.jpg
Film Harusnya Horor Jadi Top Chart Bioskop di Hari Perdana Penayangan, Capai 129.175 Penonton
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement