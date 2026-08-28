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KIKO Season 4 Episode Baru Mysterious Ink, Tayang Minggu Pagi di RCTI

Anindita Trinoviana , Jurnalis-Jum'at, 28 Agustus 2026 |14:00 WIB
KIKO Season 4 Episode Baru Mysterious Ink, Tayang Minggu Pagi di RCTI
KIKO Season 4 Episode Baru Mysterious Ink. (Foto: MNC Animation)
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JAKARTA - Menemani libur Anda yang seru bersama keluarga, serial animasi KIKO Season 4 hadir di RCTI dengan membawa keseruan untuk dinikmati bersama di rumah.

Hingga saat ini, KIKO telah meraih lima penghargaan bergengsi di tingkat nasional dan internasional dalam kategori anak-anak dan animasi. Serial ini juga telah didubbing ke dalam empat bahasa dan tayang di 64 negara melalui berbagai platform seperti Disney XD, Netflix, Vision+, RCTI+, ZooMoo Channel, dan Roku Channel.  

Musim ini, KIKO menghadirkan kisah yang lebih segar dan inovatif, mempertegas komitmen MNC Animation dalam industri kreatif. 

Liliana Tanoesoedibjo menekankan bahwa selain menyajikan hiburan yang seru, KIKO juga mengandung nilai edukasi yang penting bagi anak-anak Indonesia. 

Sinopsis Episode Baru KIKO Minggu Ini

Kejutan untuk ulang tahun Nenek Rose dari Kakek Steve gagal, karena kue spesial yang dia pesan menghilang, tersisa tinta hitam. Selain itu, tinta hitam juga mengotori Motorball Willy, pakaian Figo, dan hilangnya jus Karkus. 

Karkus langsung menuduh Occi, gurita peliharaan Kiko, sebagai pelaku utama! Occi panik dan menyemburkan tinta hitam. Kiko dan Tingting segera mendeteksi lokasi Occi. Di tengah pencarian, Kiko-Poli melihat tinta hitam juga ditemukan di Algamart. Apa yang akan terjadi selanjutnya?

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