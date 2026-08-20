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Review Serial My Chef in Crime di VISION+, Chef Ikutan Bongkar Kasus Pembunuhan!

Khafid Mardiyansyah , Jurnalis-Kamis, 20 Agustus 2026 |22:01 WIB
Review Serial My Chef in Crime di VISION+, Chef Ikutan Bongkar Kasus Pembunuhan!
My Chef in Crime
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JAKARTA – Serial terbaru VISION+, My Chef in Crime mengisahkan Rama, seorang chef sekaligus pemilik restoran keluarga, yang tiba-tiba menjadi tersangka utama dalam kasus kematian Chef Anthony, rivalnya. 

Dengan perpaduan kuliner, investigasi kriminal, drama keluarga, dan slow burn romance, My Chef in Crime menawarkan cara yang cukup berbeda untuk menikmati cerita crime thriller. Untuk nonton serial My Chef in Crime di VISION+, cukup klik link di sini

Sinopsis serial My Chef in Crime 

Punya keahlian memasak memang bisa membuat seseorang menjadi chef terkenal. Namun, bagaimana kalau kemampuan tersebut justru digunakan untuk memecahkan kasus pembunuhan? 

Hal inilah yang dialami Rama (Roy Sungkono), pemilik sekaligus chef restoran keluarga Kalu Warga. Hidupnya berubah setelah Chef Anthony Fahrozi, seorang celebrity chef sekaligus rivalnya, ditemukan tewas di dapur Restoran Krakatoa. 

Masalahnya, Rama dicurigai menjadi tersangka utama. Detektif Vita (Sintya Marisca) kemudian ditugaskan untuk menyelidiki kasus tersebut bersama Bayu (Jeremie J. Tobing), penyidik senior yang datang dari kantor pusat. 

Namun, Vita tidak menemukan bukti kuat yang menunjukkan bahwa Rama benar-benar terlibat dalam pembunuhan tersebut. Hasil autopsi justru menemukan kandungan tetrodotoxin dalam tubuh Chef Anthony. Rama yang ingin membersihkan namanya kemudian menawarkan bantuan dalam penyelidikan. 

Dengan pengetahuan kulinernya, ia membantu mengidentifikasi bagaimana racun tersebut bisa berkaitan dengan kematian Chef Anthony. Dari sinilah penyelidikan mereka semakin melebar. Satu demi satu petunjuk membawa Rama dan Vita pada keberadaan kitchen staff misterius, bahan-bahan ilegal, hingga kasus perdagangan manusia.  

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