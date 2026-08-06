Roy Sungkono Tampil sebagai Rama di Serial My Chef in Crime VISION+

JAKARTA – VISION+ memperkenalkan poster karakter terbaru dari original series My Chef in Crime yang menampilkan Roy Sungkono sebagai Rama, seorang chef sekaligus pemilik restoran keluarga yang mendadak terseret menjadi tersangka utama dalam sebuah kasus pembunuhan. Download aplikasi VISION+ dengan klik link di sini.

Bukan sekadar jago meracik hidangan, Rama memiliki kemampuan yang membuatnya berbeda. Ketika namanya harus dibersihkan, ia memanfaatkan keahlian kuliner dan pengetahuan forensiknya untuk membaca petunjuk-petunjuk yang tersembunyi di balik makanan dan membantu proses investigasi.

Rama, Chef yang Berubah dari Tersangka Menjadi Pemecah Misteri Dalam My Chef in Crime, Roy Sungkono memerankan Rama, chef percaya diri pemilik restoran keluarga Kalu Warga. Di balik kehidupannya sebagai chef, Rama menyimpan luka masa lalu yang membuatnya pernah berada dalam titik terpuruk.

Kehidupan Rama kemudian berubah ketika ia menjadi tersangka dalam kasus pembunuhan. Namun, alih-alih menyerah dengan keadaan, Rama menggunakan kemampuan kulinernya untuk membantu penyelidikan sekaligus mencari kebenaran mengenai nasib sang adik yang berkaitan dengan masa lalunya.

Konsep tersebut sekaligus menjadi salah satu daya tarik My Chef in Crime, yang menggabungkan dunia kuliner dengan investigasi kriminal. Teknik memasak, bahan makanan, hingga pengetahuan kuliner dapat berubah menjadi petunjuk untuk memecahkan misteri. Konflik Rama bermula ketika Chef Anthony dari restoran Krakatoa ditemukan meninggal dunia.

Rama yang sebelumnya diketahui datang dan terlibat cekcok dengannya kemudian dicurigai terlibat dalam kematian tersebut. Rama pun harus berusaha membuktikan bahwa dirinya bukan pembunuh. Dari sinilah kemampuan yang selama ini melekat dengan profesinya sebagai chef justru menjadi senjata untuk mencari kebenaran.

Bersama Vita, penyidik yang menangani kasus tersebut sekaligus cinta pertama Rama, ia mengikuti berbagai petunjuk dengan mengandalkan kemampuan kuliner dan forensiknya. Penyelidikan mereka perlahan membuka persoalan yang jauh lebih besar dan turut bersinggungan dengan misteri masa lalu keluarga Rama. Perjalanan Rama kemudian membawanya semakin jauh masuk ke dalam investigasi.

Kemampuannya bahkan membuat Rama kemudian dilibatkan sebagai tenaga ahli dalam penanganan kasus. Akankah Rama berhasil membersihkan namanya sekaligus menemukan jawaban atas misteri yang menghantui keluarganya? Penasaran dengan aksi Roy Sungkono sebagai Rama?

Download aplikasi VISION+ di Play Store atau App Store dan nantikan My Chef in Crime, original series dengan perpaduan kuliner, misteri kriminal, drama keluarga, dan romansa yang penuh kejutan. Serial My Chef in Crime tayang 14 Agustus 2026 di VISION+. Beli paket VISION+ Premium Rp20.000,- sekarang untuk bisa nonton full episode My Chef in Crime.



(kha)

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