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Diadaptasi dari Horor Thailand, Teaser Perumahan Laddaland Bikin Merinding!

Ravie Wardani , Jurnalis-Sabtu, 13 Juni 2026 |17:00 WIB
Diadaptasi dari Horor Thailand, Teaser <i>Perumahan Laddaland</i> Bikin Merinding!
Perumahan Laddaland tayang di bioskop mulai 13 Agustus 2026. (Foto: Ist)
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JAKARTA - Pencinta film horor tanah air dikejutkan dengan peluncuran teaser poster dan trailer film Perumahan Laddaland. Film yang diadaptasi dari salah satu film horor tersukses asal Thailand ini dijadwalkan bakal meneror bioskop Indonesia mulai 13 Agustus 2026 mendatang.

Poster tersebut menampilkan sebuah keluarga yang melangkah masuk ke dalam kompleks perumahan mewah. Namun, aura mengerikan terpancar jelas dari sosok perempuan berambut panjang yang diam-diam mengintai di atas gerbang megah di bawah sinar bulan purnama.

CEO MD Entertainment, Manoj Punjabi mengungkapkan bahwa proyek ini merupakan salah satu tantangan besar dalam melakukan adaptasi Intellectual Property (IP) terkenal.

"Ini adaptasi terbaru dari MD. Seperti sebelumnya, kami selalu berusaha menampilkan yang terbaik. Formulanya sederhana, ceritanya solid," ujar Manoj Punjabi saat ditemui di kawasan Setiabudi, Jakarta Selatan belum lama ini.

Manoj tak menampik ekspektasi tinggi dari penggemar film aslinya membuat tim produksi harus memberikan hasil yang maksimal.

"Pasti ada pertanyaan bagaimana kalau tidak sesuai aslinya? Itu tantangan dalam adaptasi. Tapi penulis, sutradara, dan produser yakin. Kami siap meyakinkan penonton pada 13 Agustus nanti," katanya.

Perumahan Laddaland tayang di bioskop mulai 13 Agustus 2026.
Perumahan Laddaland tayang di bioskop mulai 13 Agustus 2026.

Didapuk sebagai sutradara, Awi Suryadi mengaku sangat antusias karena dirinya menjadi salah satu penggemar berat versi orisinal Laddaland (2011). Ia pun berharap, kolaborasinya dengan Lele Laila selaku penulis, mampu memberikan nuansa teror yang lebih relevan dengan penonton Indonesia.

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