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Lee Junho Comeback Main Drama Lewat Embassy for Foreign Monsters

Siska Maria Eviline , Jurnalis-Senin, 27 Juli 2026 |05:30 WIB
Lee Junho <i>Comeback</i> Main Drama Lewat <i>Embassy for Foreign Monsters</i>
Lee Junho comeback main drama lewat Embassy for Foreign Monsters. (Foto: Instagram|@lee2jh)
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SEOUL - Lee Junho dipastikan beradu akting dengan aktris Hong Hwa Yeon dalam drama Embassy for Foreign Monsters in Korea. Hal itu diumumkan langsung oleh tvN selaku stasiun TV yang akan menayangkan drama tersebut. 

Drama komedi romantis berpadu misteri ini bercerita tentang seorang diplomat yang tak sengaja ditugaskan untuk mengurus para monster yang ada di Korea Selatan. Dalam tugas itu, dia bertemu seorang duta besar yang ternyata seekor naga. 

Lee Junho Digaet Jadi Dewa Air dalam Drama Embassy for Foreign Monster in Korea
Lee Junho comeback main drama lewat Embassy for Foreign Monsters. (Foto: Instagram|@lee2jh)  

Lee Junho akan berperan sebagai Cha Yeon, seekor naga yang menguasai air dan menjabat sebagai ketua kedutaan paling misterius di dunia. Dikenal sangat tertutup, Cha Yeon memilih tinggal di darat selama lebih dari 1.000 tahun.

Sementara Hong Hwa Yeon berperan sebagai Go Mi Woo, seorang diplomat muda, mantan atlet panahan yang pernah meraih medali emas di Asian Games. Sebagai diplomat, dia mendapat tugas yang tak masuk akal.

Go Mi Woo tak sengaja ditugaskan ke Kedutaan Besar Monster Asing di Korea Selatan, tempat terlarang untuk manusia. Go Mi Woo menjadi satu-satunya manusia di kedutaan tersebut.

Hong Hwa Yeon
Hong Hwa Yeon akan beradu akting dengan Lee Junho dalam drama Embassy for Foreign Monsters. (Foto: Instagram|@hwanywayeon) 

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