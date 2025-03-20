Lee Junho Tinggalkan JYP Entertainment setelah 17 Tahun

SEOUL - Lee Junho memutuskan untuk meninggalkan JYP Entertainment setelah 17 tahun berada di bawah naungan agensi tersebut. Hal tersebut diumumkan agensi 2PM tersebut lewat keterangan resminya, pada 20 Maret 2025.

JYP Entertainment menjelaskan, kontrak eksklusif sang aktor dengan agensi tersebut akan berakhir pada 15 April 2025. “Setelah diskusi panjang, kedua belah pihak sepakat untuk tidak meneruskan kerjasama,” ujar agensi tersebut dikutip dari OSEN, pada Kamis (20/3/2025).

Agensi itu menambahkan, “Sejak debut bersama 2PM, pada 2008, Lee Junho memberikan seluruh hatinya untuk kariernya, baik di dunia tarik suara maupun akting. Dia membuktikan mampu bersinar di dua bidang tersebut.”

Lee Junho Bakal Tinggalkan JYP Entertainment setelah 17 Tahun. (Foto: 1st Look)

JYP Entertainment berterima kasih pada Lee Junho atas perjalanan penuh kenangan manis dan kesuksesannya bersama agensi itu selama 17 tahun terakhir. Agensi bentukan Park Jin Young itu juga berharap, fans terus mendukung karier Lee Junho di masa depan.

Lee Junho juga mengungkapkan rasa syukur dan terima kasihnya atas dukungan yang diberikan JYP Entertainment dalam kariernya selama 17 tahun terakhir. Dia memastikan akan terus mengenang semua hal baik dari kebersamaan tersebut.

Meski kerjasama mereka akan resmi berakhir hingga 15 April 2025, namun JYP Entertainment akan tetap mengurus kegiatan promosi Lee Junho di Jepang. “Kami akan terus mendukung proyek kerjasama dengan sang aktor di masa depan,” tutur agensi tersebut.

(SIS)