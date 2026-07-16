Pandji Pragiwaksono Bertemu Cing Abdel dalam Bold n Bald Versus Show Bertema Hitam Putih

JAKARTA - Panggung stand-up comedy tanah air bersiap menjadi saksi sebuah eksperimen pertunjukan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Dua komedian lintas generasi dengan rekam jejak legendaris, Pandji Pragiwaksono dan Abdel Achrian (Cing Abdel), akan dipertemukan dalam satu panggung bertajuk "Bold n Bald Versus Show".

Bukan sekadar kolaborasi biasa, acara ini mengusung format versus show yang intens, di mana masing-masing komedian akan mengambil alih panggung selama 30 menit penuh dengan membawa warna, keresahan, dan ideologi komedi mereka yang bertolak belakang. Uniknya, seluruh rangkaian acara dan visual dari pertunjukan ini dikemas secara mutlak dalam tema Hitam Putih (Black & White).

Sesuai dengan tajuknya, pertunjukan ini mengeksplorasi dualitas ekstrem dalam dunia komedi tunggal:

● THE BALD (Pandji Pragiwaksono - Special Show: "ACTUS REUS"): Menjadi kelanjutan dari tema Mens Rea, Pandji akan tampil dengan karakternya yang terkenal berani, tegas, sarat akan kritik sosial-politik yang tajam, dan pembawaan yang blak-blakan tanpa saringan (unfiltered/kotor).

● THE BOLD (Cing Abdel - Special Show: “NIAT BAIK”): Mewakili sisi kejujuran dan kedekatan, Cing Abdel akan membongkar panggung lewat materi yang clean, jenaka, penuh kehangatan, serta gaya deadpan ramah (friendly) khas tongkrongan Jakarta yang telah memikat hati penonton lintas generasi.