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Heboh! Lagu ‘MBG Mas Bahlil Ganteng’ Muncul di Film Cek Khodam, Disambut Tawa Penonton

Mei Sada Sirait , Jurnalis-Senin, 13 Juli 2026 |19:04 WIB
Heboh! Lagu ‘MBG Mas Bahlil Ganteng’ Muncul di Film Cek Khodam, Disambut Tawa Penonton
Cek Khodam
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JAKARTA - Film horor komedi Cek Khodam menghadirkan salah satu momen yang mencuri perhatian penonton. Lagi viral "MBG Mas Bahlil Ganteng" tiba-tiba muncul dalam sebuah adegan.

Di mana lagu ini sempat ramai di media sosial dan terdengar dalam bentuk siulan dalam scene film. Sontak hal ini membuat penonton tertawa saat Press Screening Film Cek Khodam pada Jumat (10/7/2026) lalu.

Sutradara Cek Khodam, JeroPoint, mengungkapkan bahwa kemunculan lagu tersebut memang disengaja. Lagu ini digunakan sebagai bagian dari upaya menghadirkan fenomena yang sedang ramai diperbincangkan masyarakat.

“Film Cek Khodam ini memang mengangkat hal-hal terkini yang lagi viral di masyarakat, termasuk lagu MBG Mas Bahlil Ganteng. Film ini penuh spontanitas,” ujar JeroPoint saat press conference dan screening film Cek Khodam, Jumat (10/7/2026).

Meski demikian, ia menjelaskan bahwa ide memasukkan lagu tersebut dalam adegan bersiul sebenarnya muncul secara spontanz Ide itu muncul dari Angie Williams, pemeran hantu Noni Belanda.

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