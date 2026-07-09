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Film 402 Rumah Sakit Angker Korea Resmi Tayang, Karya Tergila Anggy Umbara Penuh Plot Twist

Anindita Trinoviana , Jurnalis-Kamis, 09 Juli 2026 |18:10 WIB
Film <i>402 Rumah Sakit Angker Korea</i> Resmi Tayang, Karya Tergila Anggy Umbara Penuh Plot Twist
402 Rumah Sakit Angker Korea. (Foto: dok MD Pictures)
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JAKARTA – Kamera menyala, target mereka hanya satu: menembus rekor 3 juta penonton siaran langsung di sebuah rumah sakit angker di Korea. Namun, ambisi besar kru Para Pencari Hantu untuk viral mendadak berubah menjadi mimpi buruk paling brutal ketika kegelapan dari Ruang 402 mulai mengambil alih. Kutukan yang tak pernah mereka bayangkan itu kini telah lepas, dan siap meneror secara nyata di layar lebar!

Mahakarya horor terbaru persembahan MD Pictures dan Umbara Brothers Films, yakni 402 Rumah Sakit Angker Korea, resmi menantang nyali para penonton di seluruh bioskop Indonesia mulai Kamis, 9 Juli 2026.

Plot Twist yang Patahkan Teori Penonton

Bagi yang merasa bisa menaklukkan kengerian film ini karena pernah menonton mahakarya aslinya, Gonjiam: Haunted Asylum, bersiaplah untuk menelan ludah. Sutradara Anggy Umbara menyiapkan sebuah jebakan lewat plot twist ekstrem yang membuat film ini berbeda drastis dari versi aslinya.

Penggabungan elemen mistis dan ritual lokal jelangkung, dengan bumbu rahasia kelam antar karakter memberikan kejutan yang sama sekali tak tertebak. Penonton yang mengira sudah hafal letak jumpscare-nya dipastikan akan tetap menjerit ketika horor tersebut berevolusi menjadi sesuatu yang jauh lebih gelap dan di luar nalar.

Karya Tergila Anggy Umbara

Menghidupkan kembali kengerian dari film favoritnya, membuat Anggy Umbara menggila dalam mengarahkan film ini. Demi menyajikan atmosfer mistis yang sangat otentik, dia turun tangan merancang rig kamera seberat 5 kilogram yang wajib dipanggul langsung oleh masing-masing aktor di lokasi terbengkalai.

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