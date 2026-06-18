Comeback Main Film, Mita The Virgin Tampil Beda

JAKARTA - Setelah empat tahun tidak menjajal dunia akting di layar lebar, duo personel The Virgin akhirnya comeback lewat film terbaru mereka yang berjudul Tanah Sengketa. Di proyek terbaru mereka tersebut, The Virgin tampil sangat berbeda khususnya Mita yang memerankan karakter perempuan berhijab bernama Lina.

Seperti diketahui, dalam kesehariannya ataupun aksi panggungnya bersama The Virgin, Mita kerap tampil tomboy dan bernuansa rocker. Ia mengaku sebelumnya ada tawaran film dengan karakter berhijab namun ia tolak karena khawatir jadi kontroversi.

"Sebenarnya dari kemarin banyak tawaran film, cuma aku jatuh hati sama cerita film 'Tanah Sengketa' karena related dengan kehidupan masyarakat sekarang. Sebelumnya banyak tawaran film untuk aku berhijab tapi aku tolak, jadi ini debut aku tampil tertutup di film. Cuma aku takut pro kontra aja ya, kan selama ini Mita tidak berhijab. Tapi karena ini hanya film, aku harus profesional, jadi lanjut aja," ucap Mita saat jumpa pers di Epicentrum XXI, Jakarta Selatan, Rabu (17/6) sore.

Sama halnya dengan Dara, di film Tanah Sengketa ia berperan menjadi mahasiswi idealis yang peduli pendidikan bernama Yuni. Memerankan karakter yang beda dari kesehariannya ditambah lagi sudah cukup lama tidak akting membuatnya grogi saat proses menjelang syuting.

"Pasti grogi banget. Karena nyanyi saja mau naik panggung pasti grogi, apalagi ini," tutur Dara.