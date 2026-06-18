Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY MOVIE

Comeback Main Film, Mita The Virgin Tampil Beda

Khafid Mardiyansyah , Jurnalis-Kamis, 18 Juni 2026 |20:17 WIB
<i>Comeback</i> Main Film, Mita The Virgin Tampil Beda
Mita The Virgin
A
A
A

JAKARTA - Setelah empat tahun tidak menjajal dunia akting di layar lebar, duo personel The Virgin akhirnya comeback lewat film terbaru mereka yang berjudul Tanah Sengketa. Di proyek terbaru mereka tersebut, The Virgin tampil sangat berbeda khususnya Mita yang memerankan karakter perempuan berhijab bernama Lina.

Seperti diketahui, dalam kesehariannya ataupun aksi panggungnya bersama The Virgin, Mita kerap tampil tomboy dan bernuansa rocker. Ia mengaku sebelumnya ada tawaran film dengan karakter berhijab namun ia tolak karena khawatir jadi kontroversi.

"Sebenarnya dari kemarin banyak tawaran film, cuma aku jatuh hati sama cerita film 'Tanah Sengketa' karena related dengan kehidupan masyarakat sekarang. Sebelumnya banyak tawaran film untuk aku berhijab tapi aku tolak, jadi ini debut aku tampil tertutup di film. Cuma aku takut pro kontra aja ya, kan selama ini Mita tidak berhijab. Tapi karena ini hanya film, aku harus profesional, jadi lanjut aja," ucap Mita saat jumpa pers di Epicentrum XXI, Jakarta Selatan, Rabu (17/6) sore.

Sama halnya dengan Dara, di film Tanah Sengketa ia berperan menjadi mahasiswi idealis yang peduli pendidikan bernama Yuni. Memerankan karakter yang beda dari kesehariannya ditambah lagi sudah cukup lama tidak akting membuatnya grogi saat proses menjelang syuting.

"Pasti grogi banget. Karena nyanyi saja mau naik panggung pasti grogi, apalagi ini," tutur Dara.

Halaman:
1 2 3
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/06/15/206/3224712//marshanda-m56l_large.JPG
Marshanda Emosional Mainkan Peran dalam Film soal Penyintas Kekerasan Seksual
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/06/11/206/3223929//butter_baby-ngsv_large.JPG
Karakter Ikonik Butter Baby Bakal Dikupas Asal-Usulnya di Film Animasi The Story of Butterlandia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/06/08/206/3223211//rano_karno-TbS8_large.jpg
Rano Karno Akui Sempat Tolak Menonton Ghost in the Cell: Saya Ini Penakut
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/16/206/3218735//keluarga_suami_adalah_hama-kXTu_large.jpg
Film Keluarga Suami Adalah Hama Buka Luka Rumah Tangga yang Relate dengan Banyak Orang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/12/206/3218063//children_of_heaven-BAcD_large.JPG
Film Children of Heaven Bakal Diadaptasi Versi Indonesia, Bakal Digarap Hanung Bramantyo
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/10/206/3217618//leo_pictures-wfVE_large.JPG
5 Deretan Film Terbaru 2026, Drama Jangan Buang Ibu Curi Perhatian
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement