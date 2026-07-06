Sinopsis dan Link Nonton Pitch Perfect 3 di VISION+

JAKARTA - Pitch Perfect 3 hadir sebagai penampilan pamungkas para Barden Bellas dalam trilogi musikal komedi yang penuh energi, kekacauan lucu, dan lagu-lagu yang bikin ikut bernyanyi.

Setelah sukses mencuri perhatian lewat dua film sebelumnya, para Bellas kembali berkumpul untuk satu petualangan terakhir yang dipenuhi tawa, momen persahabatan yang hangat, dan aksi panggung yang semakin meriah.

Chemistry antar karakternya masih jadi daya tarik utama, ditambah deretan penampilan musik yang membuat film ini terasa seru dari awal sampai akhir. Bagi penggemar musical comedy, Pitch Perfect 3 menawarkan kombinasi pas antara humor ringan, nostalgia reuni teman lama, dan pertunjukan vokal yang menghibur.

Film yang dirilis pada 2017 ini bisa ditonton secara streaming di VISION+. Link nonton dapat diakses dengan klik link di sini.

Sinopsis Pitch Perfect 3