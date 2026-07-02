Kim Tae Ri Digaet Bintangi Drama Korea Sister, I Am Queen in This Life

Kim Tae Ri dikabarkan tengah mempertimbangkan tawaran untuk bermain dalam drama 'Sister, I Am Queen in This Life'. (Foto: Instagram/@kimtaeri_official)

SEOUL - Kim Tae Ri dikabarkan tengah mempertimbangkan tawaran untuk bermain dalam drama Sister, I Am Queen in This Life. Kabar ini disampaikan oleh agensi Kim Tae Ri pada Rabu (1/7/2026).

"Kim Tae Ri sedang mempertimbangkan dengan serius tawaran untuk membintangi drama baru Sister, I Am Queen in This Life," ujar Agensi Kim Tae Ri yang dikutip dari Kbizoom, Kamis (2/7/2026).

Apabila sang aktris menerima tawaran tersebut, drama ini akan menjadi penanda comeback dirinya ke layar kaca setelah terakhir bermain dalam serial Jeongnyeon: The Star Is Born yang tayang pada 2024. Selain itu, dia juga sempat menjadi pengisi suara dalam film animasi Lost in Starlight (2025).

Sister, I Am Queen in This Life merupakan drama yang diadaptasi dari webtoon dengan judul yang sama. Serial ini menceritakan tentang seorang wanita yang dikhianati dan ditinggalkan oleh tunangannya, saudara, orang tua, bahkan semua orang di sekitarnya. Setelah melakukan perjalanan waktu 15 tahun ke masa lalu, dirinya bertekad untuk membalas dendam dan menjadi ratu.

Adapun agenda syuting drama ini dijadwalkan akan dimulai tahun depan. Untuk stasiun televisi yang menayangkan juga belum ditentukan.

Meski belum kembali membintangi drama layar kaca terbaru, pemeran Twenty Five Twenty One itu sempat tampil dalam variety show produksi tvN berjudul Curtain Up Class! yang berakhir pada April 2026 kemarin. Variety Show ini langsung menarik perhatian sebab menjadi penampilan reguler pertama Kim Tae Ri sejak debutnya di industri hiburan Korea Selatan.

(ant)

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