My Devil President: Microdrama CEO yang Penuh Plot Twist

JAKARTA - V+Short kembali menghadirkan microdrama menarik untuk para penggemar kisah romantis penuh konflik, rahasia keluarga, dan balas dendam melalui judul My Devil President. Microdrama ini mengangkat cerita tentang seorang wanita yang kehilangan segalanya akibat fitnah, lalu kembali untuk membongkar kebenaran masa lalu.

Bagi penonton yang menyukai cerita bertema CEO romance, secret child, revenge drama, dan konflik keluarga konglomerat, My Devil President bisa menjadi salah satu tontonan yang wajib masuk watchlist di V+Short.

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Tentang Microdrama My Devil President

My Devil President adalah microdrama yang berfokus pada perjalanan hidup Song Xue, pewaris keluarga Song yang awalnya memiliki kehidupan penuh privilege. Namun, kehidupannya berubah drastis setelah ia dijebak oleh orang-orang yang ingin menghancurkan keluarganya.

Akibat fitnah tersebut, ayah Song Xue memilih mengakhiri hidupnya, sementara perusahaan keluarga Song mengalami kebangkrutan. Kehilangan keluarga, nama baik, dan masa depan membuat Song Xue harus pergi meninggalkan semuanya. Lima tahun kemudian, Song Xue kembali dengan seorang anak.