Sinopsis Forbidden Love He's My Brother di V+Short, Cerita Werewolf yang Mencari Kebenaran

JAKARTA - Forbidden Love He's My Brother menjadi salah satu microdrama bertema werewolf yang bisa ditonton di V+Short. Drama ini mengikuti perjalanan Vesper, seorang gadis yatim piatu yang perlahan menemukan kekuatan dalam dirinya setelah melalui banyak tekanan hidup.

Cerita ini memadukan unsur fantasi, romansa, keluarga, dan balas dendam dengan alur yang cepat. Format microdrama membuat penonton bisa langsung masuk ke konflik utama sejak awal episode.

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Berikut sinopsis Forbidden Love He's My Brother:

Alur cerita berpusat pada Vesper, putri dari Alpha dalam sebuah pack werewolf. Sebagai anak pemimpin kelompok, Vesper seharusnya tumbuh dengan rasa aman dan dihormati oleh orang-orang di sekitarnya.