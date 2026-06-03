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Penuh Plot Twist! Ini Sinopsis Heart of Gold yang Lagi Banyak Ditonton di V+Short

Khafid Mardiyansyah , Jurnalis-Rabu, 03 Juni 2026 |23:03 WIB
Penuh Plot Twist! Ini Sinopsis Heart of Gold yang Lagi Banyak Ditonton di V+Short
Heart of Gold
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JAKARTA - Heart of Gold menjadi salah satu microdrama V+Short yang menghadirkan perpaduan romance, misteri, dan konflik keluarga dalam satu cerita yang penuh plot twist. Klik di sini untuk nonton streaming di V+Short. 

Kisahnya menceritakan tentang Alina. Setelah menyelamatkan seorang pewaris mafia, Alina harus menghadapi kehilangan terbesar dalam hidupnya ketika sang ibu meninggal dunia di malam yang sama. Sebelum mengembuskan napas terakhir, ibunya meninggalkan satu pesan yang terus terngiang di benak Alina, “Cari keluarga Vallez.” 

Berbekal petunjuk tersebut, Alina memulai pencarian yang membawanya ke dunia penuh rahasia, kekuasaan, dan pengkhianatan. Ia juga memiliki satu tujuan besar, yakni membalas dendam atas apa yang telah terjadi pada keluarganya. Namun segalanya menjadi semakin rumit saat Alina mengenal Leonardo Vallez. Pria yang dikenal dingin itu seharusnya menjadi orang yang ia benci. 

Tetapi semakin dekat mereka, semakin sulit bagi Alina untuk memahami perasaannya sendiri. Di balik semua rahasia yang perlahan terungkap, Alina harus menghadapi pilihan yang tidak mudah. Ketika kebenaran akhirnya terkuak, ia harus menentukan apakah akan menghancurkan keluarga Vallez atau mengikuti kata hatinya demi masa depan yang tak pernah ia bayangkan sebelumnya. 

Nonton full episode Heart of Gold di V+Short, aplikasi yang menghadirkan berbagai microdrama dengan episode berdurasi singkat yang mudah ditonton secara vertikal. Selain alur cerita yang dibuat cepat dan padat, V+Short juga menawarkan beragam genre populer, mulai dari romansa, balas dendam, keluarga, hingga kisah CEO dan mafia yang sedang digemari penonton.  

Download aplikasi V+Short sekarang di Play Store atau App Store dan temukan microdrama favoritmu hanya di V+Short. 
 

(kha)

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