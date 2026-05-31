Ada Byeon Woo Seok hingga Lee Kwang Soo, Jae-seok's B&B Rules! Dominasi Top 5 Netflix

JAKARTA - Variety show Jae-seok's B&B Rules! yang tayang di Netflix berhasil membuktikan popularitasnya di kalangan penggemar. Dikutip dari Allkpop pada Minggu (31/5/2026), program acara ini sukses menduduki puncak chart Netflix di tiga wilayah, di antaranya Korea Selatan, Singapura, dan Hong Kong.

Tak hanya itu, acara yang turut diisi oleh Lee Kwang Soo, Byeon Woo Seok, dan Ji Ye Eun ini tembus dalam Top 5 di lima negara Asia, termasuk di Indonesia yang menempati posisi 4. Bahkan, masuk dalam jajaran Top 10 di delapan negara lainnya.

Padahal, variety show ini baru merilis lima episode perdananya pada 26 Mei 2026 kemarin. Rencananya, lima episode terakhir akan ditayangkan pada 2 Juni 2026.

Sebagai informasi, Jae-seok's B&B Rules! memiliki tema perkemahan dengan lokasi seluas 99 hektare. Dalam program ini, Yoo Jae Seok berperan sebagai tuan rumah perkemahan dan dibantu oleh Lee Kwang Soo, Byeon Woo Seok, dan Ji Ye Eun sebagai staf. Nantinya, mereka akan membantu para tamu saat melepas penat dan berlibur di perkemahan tersebut selama dua hari tiga malam.

Tak hanya itu, setiap episodenya akan menunjukkan bagaimana mereka sebagai tim berjuang mempersiapkan kedatangan para tamu. Dalam acara tersebut, mereka memeriksa fasilitas perkemahan, mengatur persediaan, menyiapkan makanan, menjalankan misi, hingga pertunjukan bakat dan api unggun.