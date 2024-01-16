Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Bintang Running Man Yang Se Chan Gabung Agensi Yoo Jae Suk

Muhammad Naufal Andriansyah , Jurnalis-Selasa, 16 Januari 2024 |13:55 WIB
Bintang <i>Running Man</i> Yang Se Chan Gabung Agensi Yoo Jae Suk
Yang Se Chan resmi gabung Antenna. (Foto: Hancinema)
A
A
A

SEOUL - Bintang Running Man, Yang Se Chan, resmi meneken kontrak eksklusif dengan Antenna, agensi yang juga menaungi rekannya, Yoo Jae Suk. Hal itu diumumkan agensi tersebut, pada 16 Januari 2024. 

“Kami akan memberikan dukungan penuh kepada Yang Se Chan yang akan terus membagikan tawa kepada penonton dalam berbagai bidang,” kata agensi tersebut dikutip dari Allkpop, pada Selasa (16/1/2024). 

Dalam lanjutan keterangannya, Antenna meminta fans dan penonton terus mendukung Yang Se Chan di masa depan. “Sehingga dia dapat memulai langkah barunya bersama kami,” ujar agensi itu menambahkan. 

Yang Se Chan debut sebagai komedian pada 2005. Saat ini, dia membintangi dua program TV, Running Man (SBS) dan Save Me (MBC). Dia disukai karena kepribadian menyenangkan dan kemampuan entertainment-nya.

Yang Se Chan gabung Antenna. (Foto: Hancinema)

Dengan bergabung Yang Se Chan, maka sang komedian bergabung Yoo Jae Suk, Lee Seo Jin, Lee Hyori, Lee Sang Soon, Yoo Hee Yeol, Kwon Jin Ah, Kyuhyun, dan Lee Mi Joo.*

(SIS)

Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
