Microdrama Makin Digemari, V+Short Jadi Tempat Baru Menonton Drama Pendek

JAKARTA - V+Short kini menjadi pilihan baru bagi pencinta tayangan singkat dengan hadirnya berbagai microdrama populer yang sebelumnya juga dapat dinikmati melalui RCTI+.

Kehadiran konten ini di V+Short memberikan pengalaman menonton yang lebih praktis dan fleksibel bagi pengguna yang ingin menikmati hiburan cepat langsung dari smartphone.

Mengusung konsep hiburan cepat dan ringan, V+Short menghadirkan beragam cerita menarik dengan alur yang intens sejak menit pertama. Ada kisah romansa, drama keluarga, hingga konflik sehari-hari.

Seluruh tayangan dikemas dalam format vertikal yang nyaman ditonton di perangkat mobile. Kehadiran microdrama di V+Short menjadi jawaban bagi penonton yang ingin menikmati hiburan tanpa waktu panjang.

Meski berdurasi singkat, setiap episode tetap mampu menghadirkan emosi, konflik, dan plot yang membuat penonton penasaran untuk

terus mengikuti ceritanya.