Angga Asyaf dan Valerie Salsabila ungkap Perbedaan Microdrama di V+Short dengan Aplikasi Lain

JAKARTA - Kehadiran V+ Short menjadi terobosan baru hiburan di tengah aktivitas masyarakat yang serba cepat. Banyak keunggulan dan perbedaan yang bisa dirasakan masyarakat saat menikmati drama pendek di V+ Short.

Seperti yang diungkapkan oleh para cast atau pemain Microdrama dalam V+ Short, Angga Asyaf dan Valerie Salsabila. Angga mengatakan bahwa setiap judul Microdrama di V+ Short bakal memberikan kesan dan pengalaman berbeda kepada para penonton. Ditambah dengan akting dari para aktor yang memiliki emosional kuat seolah penonton berada dalam alur cerita.

“Memang dari setiap judul pasti punya memorable tersendiri karena ada experience berbeda dari setiap judul. Jadi banyak momen-momen yang menurut kita kaya waw waw waw. Jadi setiap judulnya, setiap karakternya tuh seru banget, bener-bener kita dapat tantangan terbaru sih dari setiap judulnya,” kata Angga saat diwawancarai di Mini Theater MNC, Jumat (8/5/2026).

Selain itu, ia juga mengungkapkan tantangan tersendiri saat dirinya berperan dalam Microdrama di V+ Short. Ia mengaku tetap totalitas berperan meski di tengah lelah demi menyampaikan cerita yang emosional kepada penonton. Selain itu, gambar yang vertikal juga menjadi tantangan baru bagi dirinya selama bergelut di dunia peran.

“Di series sama Microdrama sebenarnya sama, karena kan sama-sama memberikan pesan lewat emosi terus kita semua juga sama sih gak jauh beda, paling ya yang bikin beda vertikalnya aja sih. Mungkin ya yang tadi dibilang Vania betul kita kalo akting bener-bener harus ngeliat jarak untuk kamera kan harus vertikal itu yang bikin kita kaya agak susah,” ungkap dia.