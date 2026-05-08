MNC Digital Entertainment Tembus Pasar Global, Resmi Luncurkan V+Short di Hong Kong

HONG KONG - MNC Digital Entertainment sukses menembus pasar global lewat peluncuran V+Short di Hong Kong pada Jumat (8/5/2026).

CEO V+Short, Clarissa Tanoesoedibjo mengungkapkan alasan strategis memilih Hong Kong sebagai lokasi peluncuran platform penceritaan digital masa depan ini.

"Karena Hong Kong sendiri merupakan peleburan budaya dan jembatan antara Timur dan Barat. Ini membantu kami menghubungkan kreativitas Asia Tenggara ke jaringan global," ujar Clarissa dalam sambutan pada acara peluncuran V+Short hari ini.

Senada Clarissa, CEO MNC Digital Entertainment, Angela Tanoesoedibjo, menegaskan bahwa peluncuran ini menjadi tonggak sejarah bagi ekosistem MNC yang sudah terintegrasi secara vertikal, mulai dari produksi hingga distribusi.

"Malam ini adalah tonggak sejarah penting bagi MNC Digital. Mengapa? Karena dunia sedang berubah. Konsumsi media sedang bergeser," tegas Angela.