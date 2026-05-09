Jadi Cast di Microdrama V+ Short, Ini Kata Maeva Schilinger dan Carlo Milk

JAKARTA - V+ Short resmi diluncurkan oleh PT MNC Digital Entertainment Tbk (“MNC Digital” atau “MSIN”) dengan menghadirkan drama yang diperankan oleh para cast profesional. Dua diantaranya adalah Maeva Schilinger dan Carlo Milk.

Dalam kesempatan streaming peluncuran di Mini Theater MNC, Lantai 13 iNews Tower, Carlo Milk mengungkapkan bahwa cerita yang dihadirkan di V+ Short bisa menemani para penonton dengan cerita yang lebih pada dan menarik dibandingkan dengan televisi.

“Ceritanya itu lebih padat jelas dan lebih menarik dibandingin di TV,” ungkap Carlo saat diwawancarai, Jumat (8/5/2026).

Tidak hanya itu, setiap cerita yang dihadirkan dalam V+Short juga juga memiliki emosional yang kuat dan bisa membawa penonton seolah berada dalam cerita.

“Dan ceritanya tuh singkat padat jelas di setiap momen dan emosi dia tuh gak bertele tele. Jadi kaya setiap episode itu pasti ada tegang tegangnya itu yang bikin menarik,” ucap dia.