HOME CELEBRITY TV SCOOP

Charoline Prisilia dan Amanda Lucson Ungkap Perasaan saat Jadi Cast Microdrama V+Short

Niko Prayoga , Jurnalis-Sabtu, 09 Mei 2026 |11:55 WIB
JAKARTA - V+ Short kini hadir sebagai inovasi platform micro video bagi masyarakat di tengah padatnya aktivitas. Tak hanya menyuguhkan cerita yang kuat, Microdrama di V+ Short juga menghadirkan emosional mendalam dari para aktor atau cast yang berperan di dalamnya. 

Para aktor tetap profesional menyuguhkan cerita terbaik bagi penonton meski harus melawan rasa lelah mereka. Seperti yang diungkapkan oleh Charoline Prisilia dan Amanda Lucson. 

Dalam sesi wawancara usai streaming bersama peluncuran V+ Short dari Hongkong di Mini Theater MNC, Charoline Prisilia mengungkapkan suka duka saat menjalani proses syuting berbagi cerita yang disuguhkan di V+ Short untuk para penonton.

Ia mengungkapkan bahwa meski proses syuting menghabiskan tenaga dan waktunya, namun ia tetap semangat agar menghadirkan cerita dengan emosi yang kuat dan bisa dinikmati para penonton. Apalagi, ia menganggap semua momen itu menjadi momen yang sangat berkesan bagi dirinya.

“Kadang kan kita syutingnya gak nentu waktunya kadang kita ngerasa udah kayak capek banget, tapi kita harus bisa memberikan yang terbaik itu juga salah satu yang memorable buat aku kaya sebuah tantangan baru aja,” ungkap Kathleen.

Senada, Amanda Lucson juga turut mengungkapkan perasaannya saat menjadi aktor atau cast dalam Microdrama V+ Short. Meski harus menguras energi, namun rasa kekeluargaan yang dibangun antar pemeran bisa mengusir rasa lelah setelah proses syuting selesai. 

“Microdrama jujur lebih menguras energi. Serunya juga mungkin karena kita kekeluargaannya di belakang layar juga asik, sama sama terus sama pemain berbaur terus bisa ketemu temen temen baru, keluarga baru hingga akhirnya bisa ketemu sama yang lain,” tutur Amanda.

