Healing Jalur King Nassar Hadir di RCTI, Ajang Curhat sekaligus Hiburan 

Mei Sada Sirait , Jurnalis-Selasa, 28 April 2026 |05:33 WIB
Healing Jalur King Nassar Hadir di RCTI, Ajang Curhat sekaligus Hiburan. (Foto: Mei Sada Sirait/Okezone)
JAKARTA - RCTI akhirnya merilis Healing Jalur King Nassar, sebuah variety show yang menggabungkan curhat, empati, dan hiburan dalam satu tayangan. Sesuai namanya, program ini dipandu Nassar bersama presenter Andhika Pratama.

Keduanya akan menjadi teman cerita bagi bintang tamu yang datang dengan berbagai persoalan hidup. Persoalan yang dibahas pun beragam mulai dari ekonomi, percintaan, keluarga, hingga dunia pekerjaan.

Berbeda dari talkshow pada umumnya, Healing Jalur King Nassar dikemas secara spesial. Peserta tidak hanya berbagi cerita, tetapi juga diajak menemukan kembali semangat hidup melalui musik, interaksi, permainan, hingga 'resep healing' sebelum pulang.

Nassar mengungkapkan, program yang dipandu tersebut lahir dari keresahan banyak orang yang memendam masalah sendirian. Menurutnya, suasana di acara ini dibuat santai dan tidak terlalu serius. 

Sementara itu, Andhika Pratama mengatakan, konsep program tersebut terinspirasi dari kondisi masyarakat saat ini yang penuh tantangan.

