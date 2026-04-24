Sinopsis Terikat Janji Eps 20: Sena Didesak Segera Menangkap Dipa

JAKARTA - 'Terikat Janji' tayang hari ini pukul 19.00 WIB di RCTI Channel 28.Sinetron ini dibintangi oleh Arya Saloka (Sena), Asha Assuncao (Davina), Fendy Chow (Dipa), Yoriko Angeline (Jihan), Rizky Hanggono (Novan), Kinaryosih (Mayang), Virnie Ismail (Veronica), Ibob Tarigan (Dion), Rizky Djanbi (Reza), Oding Siregar (Prama) dan aktor-aktor berbakat lainnya.

Sena mendapat tekanan dari Pak Prama untuk segera menangkap Dipa agar tidak mengorbankan keselamatan timnya. Di sisi lain, Davina sedang menikmati pencapaiannya sebagai Marketing Director dan mengajak Sena bertemu makan malam bersama Novan. Sena melihat ini sebagai peluang untuk menyusup lebih dalam ke Kusuma Food demi misinya. Sementara itu, ancaman besar mulai bergerak.

Anak buah Dipa menyusup ke kosan Reza dengan menyamar dan memasang bom di dalam kamar. Reza yang tidak mengetahui hal tersebut tetap menjalani aktivitasnya, bahkan sempat berbincang dengan Melani yang tiba-tiba diminta pindah secara mendadak oleh Dipa. Hal ini membuat Reza mulai curiga ada sesuatu yang tidak beres.

Di malam hari, Sena dan Davina bertemu Novan di restoran. Suasana tampak hangat, bahkan Novan memuji Sena atas kebaikannya menolong Pak Putu yang tanpa sengaja membawa dampak besar bagi omset Kusuma Food. Namun di balik itu, Sena memanfaatkan kesempatan untuk tetap dekat dengan lingkungan Kusuma Food demi menyelesaikan misinya.

Apa langkah Sena selanjutnya untuk dapat menangkap Dipa? Akankah Reza selamat dari ancaman? Saksikan Layar Drama RCTI 'Terikat Janji' hari ini pukul 19.00 WIB di RCTI Channel 28.



