Sinopsis Sinetron Terikat Janji Eps 12: Davina Terjebak Dilema

JAKARTA - 'Terikat Janji' tayang hari ini pukul 19.00 WIB di RCTI Channel 28.Sinetron ini dibintangi oleh Arya Saloka (Sena), Asha Assuncao (Davina), Fendy Chow (Dipa), Yoriko Angeline (Jihan), Rizky Hanggono (Novan), Kinaryosih (Mayang), Virnie Ismail (Veronica), Ibob Tarigan (Dion), Rizky Djanbi (Reza), Oding Siregar (Prama) dan aktor-aktor berbakat lainnya.

Davina harus menerima kenyataan pahit saat posisinya di kantor semakin terpinggirkan hingga hanya diberikan ruang kerja kecil yang tidak layak. Meski begitu, ia berusaha tetap tegar dan fokus pada tujuannya untuk membuktikan diri, sementara di sisi lain ia mulai memikirkan cara membantu Sena agar bisa masuk ke dalam sistem perusahaan.

Upaya itu membuat Davina harus mengambil risiko dengan membuat identitas palsu berupa CV untuk Sena demi mendapatkan akses kerja. Hal ini menunjukkan bahwa Davina semakin terlibat dalam rencana Sena, tanpa sepenuhnya menyadari bahaya besar yang sedang ia hadapi di balik semua ini.

Di sisi lain, Sena semakin serius menjalankan misinya setelah mendapatkan kartu akses ke perusahaan. Ia melihat peluang besar untuk masuk ke ruang arsip dan menemukan bukti pentingterkait kasus yang sedang ia selidiki. Tekad Sena semakin kuat, menandakan langkah besar akan segera terjadi. Ketegangan meningkat saat Davina tiba-tiba dipanggil pulang oleh Novan. Perasaan cemas menyelimuti dirinya karena ia tidak tahu masalah apa lagi yang akan dihadapinya.

Sesampainya di rumah, ia mendapati seluruh keluarga sudah menunggu dengan suasana yang penuh tekanan. Situasi memuncak ketika Jihan menuduh Davina sebagai pihak yang memesan sembilan ribu karton Citymie dan menuntutnya menunjukkan mutasi rekening sebagai bukti. Davina terjebak dalam dilema besar karena jika ia membuka data tersebut, rahasia pembelian rumah dan mobil untuk Sena bisa terbongkar.

Bagaimana Davina menghadapi konflik tersebut?

