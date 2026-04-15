Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY TV SCOOP

Sinopsis Sinetron Terikat Janji Eps 12: Ketahuan Lakukan Sabotase, Jihan Dilabrak Davina

Khafid Mardiyansyah , Jurnalis-Rabu, 15 April 2026 |18:37 WIB
A
A
A

JAKARTA - 'Terikat Janji' tayang hari ini pukul 19.00 WIB di RCTI Channel 28.Sinetron ini dibintangi oleh Arya Saloka (Sena), Asha Assuncao (Davina), Fendy Chow (Dipa), Yoriko Angeline (Jihan), Rizky Hanggono (Novan), Kinaryosih (Mayang), Virnie Ismail (Veronica), Ibob Tarigan (Dion), Rizky Djanbi (Reza), Oding Siregar (Prama) dan aktor-aktor berbakat lainnya.

Davina pulang dalam kondisi sangat lelah setelah melalui hari yang berat, sementara Sena yang mengantarnya mulai menunjukkan perhatian tulus yang membuat hubungan mereka semakin dekat meski masih canggung. Di sisi lain, Sena tetap menjalankan misinya bersama Dion dan Reza untuk membongkar praktik pencucian uang yang dilakukan Dipa, namun mereka kesulitan menemukan
bukti karena sistem keamanan yang sangat ketat.

Di kantor, Davina berusaha membuktikan kemampuannya dengan menciptakan varian baru Citymie rasa ketoprak. Ia memasak dengan penuh keyakinan dan berharap bisa kembali mendapatkan kepercayaan ayahnya. Namun tanpa sepengetahuannya, Jihan yang diliputi rasa iri diam-diam mengawasi dan merencanakan sesuatu untuk menjatuhkan Davina.

Saat Davina meninggalkan pantry karena dipanggil, Jihan memanfaatkan kesempatan itu untuk menyabotase mie buatan Davina dengan mencampurkan yogurt agar rasanya rusak. Aksi ini menjadi bukti bahwa Jihan semakin nekat demi mempertahankan posisinya dan menyingkirkan kakaknya sendiri. Namun rencana Jihan tidak berjalan mulus. Davina mulai curiga setelah mengetahui OB hanya
menjalankan perintah Jihan. Dengan cepat, Davina mencari bukti melalui rekaman CCTV dan akhirnya menemukan fakta bahwa Jihan adalah pelaku sabotase tersebut. Kemarahan Davina memuncak saat melihat sendiri pengkhianatan adiknya.

Konflik memanas ketika Davina menghadang Jihan dan menuduhnya secara langsung. Di saat yang sama, Dipa mulai mencurigai identitas Sena dan merasa ada sesuatu yang disembunyikan oleh Davina. Ketegangan semakin meningkat, menandai bahwa pertarungan antara mereka bukan hanya soal keluarga, tetapi juga rahasia besar yang perlahan terungkap.

Bagaimana Jihan menanggapi Davina? Saksikan Layar Drama RCTI 'Terikat Janji' hari ini pukul 19.00 WIB di RCTI Channel 28. Siaran digital RCTI di rumah Anda dengan kualitas paling jernih dan stabil hadir di channel 28. Jika ada kendala, cukup lakukan scan ulang pada TV digital. Untuk pengguna set top box (STB) pastikan fitur LCN sudah dalam posisi on sebelum melakukan scan ulang, dan jika masih ada gangguan perihal tayangan RCTI, langsung aja klik bio media sosial @officialrcti, gratis!

(kha)

Celebrity Okezone menghadirkan berita terbaru, eksklusif, dan terpercaya seputar artis dalam dan luar negeri

Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement