Sinopsis Sinetron Terikat Janji Eps 12: Ketahuan Lakukan Sabotase, Jihan Dilabrak Davina

JAKARTA - 'Terikat Janji' tayang hari ini pukul 19.00 WIB di RCTI Channel 28.Sinetron ini dibintangi oleh Arya Saloka (Sena), Asha Assuncao (Davina), Fendy Chow (Dipa), Yoriko Angeline (Jihan), Rizky Hanggono (Novan), Kinaryosih (Mayang), Virnie Ismail (Veronica), Ibob Tarigan (Dion), Rizky Djanbi (Reza), Oding Siregar (Prama) dan aktor-aktor berbakat lainnya.

Davina pulang dalam kondisi sangat lelah setelah melalui hari yang berat, sementara Sena yang mengantarnya mulai menunjukkan perhatian tulus yang membuat hubungan mereka semakin dekat meski masih canggung. Di sisi lain, Sena tetap menjalankan misinya bersama Dion dan Reza untuk membongkar praktik pencucian uang yang dilakukan Dipa, namun mereka kesulitan menemukan

bukti karena sistem keamanan yang sangat ketat.

Di kantor, Davina berusaha membuktikan kemampuannya dengan menciptakan varian baru Citymie rasa ketoprak. Ia memasak dengan penuh keyakinan dan berharap bisa kembali mendapatkan kepercayaan ayahnya. Namun tanpa sepengetahuannya, Jihan yang diliputi rasa iri diam-diam mengawasi dan merencanakan sesuatu untuk menjatuhkan Davina.

Saat Davina meninggalkan pantry karena dipanggil, Jihan memanfaatkan kesempatan itu untuk menyabotase mie buatan Davina dengan mencampurkan yogurt agar rasanya rusak. Aksi ini menjadi bukti bahwa Jihan semakin nekat demi mempertahankan posisinya dan menyingkirkan kakaknya sendiri. Namun rencana Jihan tidak berjalan mulus. Davina mulai curiga setelah mengetahui OB hanya

menjalankan perintah Jihan. Dengan cepat, Davina mencari bukti melalui rekaman CCTV dan akhirnya menemukan fakta bahwa Jihan adalah pelaku sabotase tersebut. Kemarahan Davina memuncak saat melihat sendiri pengkhianatan adiknya.

Konflik memanas ketika Davina menghadang Jihan dan menuduhnya secara langsung. Di saat yang sama, Dipa mulai mencurigai identitas Sena dan merasa ada sesuatu yang disembunyikan oleh Davina. Ketegangan semakin meningkat, menandai bahwa pertarungan antara mereka bukan hanya soal keluarga, tetapi juga rahasia besar yang perlahan terungkap.

Bagaimana Jihan menanggapi Davina? Saksikan Layar Drama RCTI 'Terikat Janji' hari ini pukul 19.00 WIB di RCTI Channel 28.

(kha)

