Terlempar ke Masa Depan, Ini Sinopsis Microdrama VISION+ My Future Husband is A Mafia

JAKARTA - Bagaimana jika sebuah doa putus asa justru melemparmu ke masa depan dan mempertemukanmu dengan takdir yang tak pernah dibayangkan? Microdrama terbaru di VISION+ berjudul "My Future Husband is A Mafia" menghadirkan kisah cinta unik dengan sentuhan time travelling di tengah dunia kriminal yang penuh bahaya.

Berbeda dari drama romantis pada umumnya, microdrama ini memadukan unsur perjalanan waktu dengan konflik seru. Cerita ini membawa penonton mengikuti perjalanan seorang perempuan yang tanpa sengaja melompat ke masa depan dan harus menghadapi kehidupan yang sama sekali berbeda dari yang ia jalani sebelumnya.

Sinopsis “My Future Husband is A Mafia”

Cerita berawal dari Sofia Isabelle, perempuan yang hidup dalam kemiskinan dan kesendirian. Tanpa keluarga dan terlilit utang pinjaman online, Sofia menjalani hari-harinya dengan penuh tekanan. Dalam keputusasaan, ia memanjatkan doa sederhana: jika kehidupan masa depannya lebih baik, ia ingin langsung saja berada di masa itu jauh dari penderitaan yang sedang ia alami. Namun sesuatu yang mustahil justru terjadi.

Sofia tiba-tiba terbangun di sebuah mansion mewah satu tahun di masa depan. Di sampingnya ada seorang pria misterius bernama Elian Fernando, yang mengaku sebagai suaminya. Kebingungan Sofia semakin besar ketika ia menyadari bahwa hidupnya benar-benar telah melompat ke masa depan. Bukan hanya itu, pria yang disebut sebagai suaminya ternyata adalah sosok berpengaruh di dunia gelap seorang mafia berbahaya yang memiliki banyak musuh.