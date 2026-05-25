Celyna dan Niki Rebutan Gelar The Next Idol, Tonton Selengkapnya di VISION+!

JAKARTA – Perjalanan panjang Indonesian Idol Season XIV tiba di titik paling menegangkan. Setelah melewati audisi, eliminasi, hingga deretan panggung Spektakuler yang penuh air mata dan kejutan, kini hanya tersisa dua nama yang siap memperebutkan gelar the Next Idol.

Panggung Result & Reunion malam ini akan menjadi pembuktian terakhir bagi Celyna Grace dan Niki Becker untuk memperlihatkan kerja keras, konsistensi, dan mimpi besar yang mereka perjuangkan sejak awal kompetisi.

Celyna dikenal sebagai kontestan Indonesian Idol Season XIV dengan kemampuan penghayatan lagu yang ciamik. Dia selalu mampu menghadirkan emosi dalam setiap lagu yang dibawakannya, seperti saat menyanyikan Suara Hati Seorang Kekasih yang membuat juri memberikan standing ovation.

Celyna dan Niki Rebutan Gelar The Next Idol, Tonton Selengkapnya di VISION+! (Foto: MNC Media)

Sementara itu, Niki Becker hadir sebagai pesaing yang tak kalah kuat. Karakter vokalnya khas dengan energi panggung yang konsisten. Selama kompetisi, dia mampu membangun identitasnya sebagai penyanyi dengan karakter yang solid.

Siapa yang akan keluar sebagai pemenang malam ini? Apakah Celyna Grace dengan penampilan emosional atau Niki Becker dengan kharisma panggung yang kuat? Pastikan Anda menonton pada Result & Reunion Indonesian Idol Season XIV yang akan digelar pada Senin, 25 Mei 2026, pukul 21.30 WIB.