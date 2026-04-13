TOP 7 Indonesian Idol XIV Makin Panas! Siap-Siap Bakupesta “Idola Timuran”!

JAKARTA - Persaingan di panggung Indonesian Idol Season XIV semakin memanas! Memasuki babak TOP 7, para finalis harus memberikan penampilan terbaik mereka demi mengamankan posisi menuju grand final.

Minggu lalu, panggung spektakuler harus kehilangan salah satu talenta terbaik. Dandy asal Makassar tereliminasi setelah mendapatkan vote terendah dari masyarakat Indonesia. Kepergiannya tentu meninggalkan kesan mendalam, sekaligus menjadi pengingat bahwa perjalanan di Indonesian Idol tidak pernah mudah.

Di pekan ini, suasana akan semakin meriah dengan tema spesial “Idola Timuran”. Para finalis TOP 7 akan berkolaborasi dalam penampilan spektakuler bersama The Bakuucakar, siap-siap bakupesta yang penuh energi dan warna khas Indonesia Timur.

Tak hanya itu, panggung juga akan dimeriahkan oleh special performances dari Toton Caribo dan Novia Bachmid yang siap memberikan penampilan tak terlupakan.

Namun di balik kemeriahan tersebut, ketegangan tetap terasa. Dengan jumlah finalis yang semakin sedikit, setiap penampilan menjadi penentu. Lalu, siapakah yang akan menyusul Dandy tereliminasi di TOP 7 kali ini?