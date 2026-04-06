Spektakuler Show 8 Indonesian Idol Hadirkan Kolaborasi Gila Bareng Eka Gustiwana

JAKARTA - Ajang pencarian bakat terbesar, Indonesian Idol Season XIV kembali hadir dengan persaingan yang semakin panas. Senin depan, program ini akan tayang lebih awal khusus untuk episode kali ini, yaitu pukul 20.30 WIB, menghadirkan momen spektakuler yang sayang untuk dilewatkan.

Kompetisi kini telah memasuki babak Spektakuler Show 8 – Top 8, di mana hanya tersisa delapan finalis terbaik yang siap memberikan penampilan maksimal. Dengan jumlah peserta yang semakin sedikit, setiap penampilan menjadi penentu penting dalam perjalanan mereka menuju panggung grand final.

Mengusung tema “Idol & The Beat”, Spektakuler Show kali ini menjadi sebuah tribute spesial untuk band-band kebanggaan Indonesia. Para finalis akan membawakan lagu-lagu hits dari band terbaik Tanah Air yang telah diaransemen ulang secara segar dan modern oleh Eka Gustiwana.

Tak hanya tampil solo, para finalis juga akan merasakan pengalaman berbeda dengan berkolaborasi secara langsung di atas panggung bersama Eka Gustiwana. Aransemen khas dan sentuhan musikalnya dipastikan akan memberikan warna baru pada lagu-lagu yang sudah familiar di telinga penonton.

Persaingan di babak ini pun semakin menegangkan. Setiap kontestan harus berjuang ekstra keras untuk mendapatkan dukungan vote dari penonton. Kesalahan kecil saja bisa menjadi penentu langkah mereka berikutnya.