Spektakuler Show 7 Indonesian Idol Season XIV: Dangdut Jadi Penentu Nasib Top 9!

Siska Maria Eviline , Jurnalis-Sabtu, 28 Maret 2026 |09:41 WIB
Spektakuler Show 7 Indonesian Idol Season XIV: Dangdut Jadi Penentu Nasib Top 9! (Foto: MNC Media)
JAKARTA - Perjalanan menuju panggung impian semakin memanas! Indonesian Idol Season XIV kini telah memasuki babak Spektakuler Show 7, yang akan tayang pada Senin, 30 Maret 2026. 

Di fase krusial ini, hanya tersisa sembilan kontestan terbaik yang siap memberikan penampilan maksimal demi bertahan di kompetisi. Mengusung tema ‘Idola Irama’, para finalis akan dichallenge untuk membawakan lagu dangdut dengan versi terbaik mereka.

Tema ini dipastikan menjadi tantangan tersendiri, sekaligus ajang pembuktian kemampuan para peserta dalam mengeksplorasi genre musik yang penuh cengkok dan karakter kuat. Tak hanya itu, panggung spektakuler akan semakin meriah dengan kehadiran Eric Nam.

Penyanyi sekaligus penulis lagu asal Amerika Serikat yang berbasis di Korea Selatan ini siap memberikan warna berbeda dan energi baru di panggung Indonesian Idol. Persaingan Top 9 dipastikan semakin ketat. 

Setiap penampilan menjadi penentu langkah mereka selanjutnya. Pada Spektakuler Show sebelumnya, langkah Keiko harus terhenti setelah mendapatkan vote terendah. Momen ini menjadi pengingat bahwa dukungan penonton sangat berpengaruh terhadap perjalanan para kontestan.

