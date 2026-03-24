Sinopsis Mencintai Ipar Sendiri Eps 121: Rafka Menyamar Jadi Rafki, Nila Jadi Buronan

Khafid Mardiyansyah , Jurnalis-Selasa, 24 Maret 2026 |20:26 WIB
JAKARTA - 'Mencintai Ipar Sendiri' tayang hari ini pukul 20.30 WIB di RCTI Channel 28.Sinetron ini dibintangi oleh Laura Theux (Ayuna), Marcel Chandrawinata (Rafka & Rafki), Erdin Werdrayana (Tristan), Andi Annisa (Shilla), Ari Wibowo (Darma), Sheila Alexander (Nila), Erwin Cortez (Hendar), Maudy Wilhelmina (Meli) dan aktor-aktor berbakat lainnya.

Meli yang baru pulang dari Jepang melakukan video call dengan Ayuna dan mengetahui bahwa Ayuna sedang dirawat di rumah sakit akibat sengatan kalajengking. Meli langsung bergegas ke rumah sakit bersama Hendar yang kebetulan datang ke rumah. Di sana, Ayuna menceritakan bahwa musibah itu adalah ulah Nila, yang kini sudah menjadi buronan polisi. Hendar mengungkapkan bahwa ia pernah melihat Nila menjual anting berliannya di sebuah toko perhiasan. Ayuna langsung menghubungi Darma untuk menyampaikan informasi tersebut, dan Darma segera memerintahkan Arta untuk memfokuskan pencarian ke kawasan jalan Manggis, tempat Nila menjual perhiasan. 

Rafka menjalankan rencana licik dengan menyamar sebagai Rafki setelah mempelajari tindak-tanduk dan cara bicaranya dari rekaman video. Ia menculik Rafki saat Rafki keluar membeli makanan dari restoran seberang rumah sakit, lalu menyuruh anak buahnya untuk menyingkirkan Rafki. Rafka kemudian masuk ke kamar perawatan Ayuna sambil berpura-pura menjadi Rafki. Ayuna tidak curiga meski ia sempat merasakan ada yang sedikit berbeda dari sikap suaminya. Rafka merencanakan membawa Ayuna ke Sukabumi dengan tujuan agar Ayuna hamil anaknya sebagai bagian dari rencana untuk mendapatkan obat penyembuhan penyakitnya.

Rafki yang diculik berhasil sadar dan diam-diam melepaskan ikatan tangannya di dalam mobil yang sedang melaju. Ia kemudian nekat melompat keluar dari mobil dan kabur, lalu terjadi kejar-kejaran seru dengan dua anak buah Rafka. Meski sempat melawan, Rafki kalah dan terlempar jatuh ke dalam sebuah jurang yang cukup dalam.

Apakah Rafki selamat? Berhasilkah Rafka menjalankan rencana liciknya? Saksikan Layar Drama RCTI 'Mencintai Ipar Sendiri' hari ini pukul 20.30 WIB di RCTI Channel 28.
 

(kha)

