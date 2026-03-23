Sinopsis Mencintai Ipar Sendiri Eps 121: Ayuna Kritis, Darma Laporkan Nila ke Polisi

Khafid Mardiyansyah , Jurnalis-Senin, 23 Maret 2026 |19:00 WIB
Mencintai Ipar Sendiri
JAKARTA - 'Mencintai Ipar Sendiri' tayang hari ini pukul 20.30 WIB di RCTI Channel 28.Sinetron ini dibintangi oleh Laura Theux (Ayuna), Marcel Chandrawinata (Rafka & Rafki), Erdin Werdrayana (Tristan), Andi Annisa (Shilla), Ari Wibowo (Darma), Sheila Alexander (Nila), Erwin Cortez (Hendar), Maudy Wilhelmina (Meli) dan aktor-aktor berbakat lainnya.

Ayuna ditemukan pingsan di gudang yang dipenuhi tarantula dan kalajengking. Rafki yang khawatir karena Ayuna tidak kunjung kembali dari toilet segera mencarinya dan akhirnya menemukannya dalam kondisi kritis. Bersamaan dengan itu, Arta yang memasang alat penyadap di ruang kerja Nila mendengar potongan percakapan yang mengungkap keterlibatan Nila dalam kejadian ini. Rafki berhasil mengusir hewan berbisa tersebut dan segera membopong Ayuna keluar dari gudang untuk dibawa ke RS. Darma yang mengetahui situasi itu langsung membatalkan semua jadwal rapat dan ikut menyusul ke rumah sakit.

Di rumah sakit, Rafki sempat bersitegang dengan Rafka karena mencurigai Rafka sebagai pelaku yang mencelakai Ayuna. Namun Darma segera menghentikan keributan itu dan mengungkapkan bahwa pelaku sebenarnya adalah Nila, istrinya sendiri. Darma memiliki dua bukti kuat yaitu hasil uji laboratorium yang menemukan kandungan obat penenang Alprazolam dalam urin Ayuna, serta rekaman suara Nila yang memerintahkan anak buahnya untuk menjebak Ayuna. Nila tidak bisa mengelak dan akhirnya mengakui perbuatannya sambil menangis, namun Darma dengan tegas menyatakan akan melaporkannya ke polisi sekaligus menceraikannya.

Bagaimana nasib Nila? Akankah Ayuna pulih dari keadaannya? Saksikan Layar Drama RCTI 'Mencintai Ipar Sendiri' hari ini pukul 20.30 WIB di RCTI Channel 28.
 

Berita Terkait
Sinopsis Amanah Wali 8: Musala Sultan Eps 28: Tedi dan Jeri Terjebak di Kampung Ulon
Sinopsis Sinetron Mencintai Ipar Sendiri Episode 119, Hanya di RCTI
Sinopsis Sinetron Mencintai Ipar Sendiri Episode 118, Hanya di RCTI
Sinopsis Sinetron 99 Nama Cinta Episode 20, Hanya di RCTI
Sinopsis Sinetron 99 Nama Cinta Episode 19, Hanya di RCTI
Segera Tayang di RCTI, Sinetron Terikat Janji dan Turun Ranjang Siap Bikin Baper!
