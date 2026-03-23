Sinopsis Mencintai Ipar Sendiri Eps 121: Ayuna Kritis, Darma Laporkan Nila ke Polisi

JAKARTA - 'Mencintai Ipar Sendiri' tayang hari ini pukul 20.30 WIB di RCTI Channel 28.Sinetron ini dibintangi oleh Laura Theux (Ayuna), Marcel Chandrawinata (Rafka & Rafki), Erdin Werdrayana (Tristan), Andi Annisa (Shilla), Ari Wibowo (Darma), Sheila Alexander (Nila), Erwin Cortez (Hendar), Maudy Wilhelmina (Meli) dan aktor-aktor berbakat lainnya.

Ayuna ditemukan pingsan di gudang yang dipenuhi tarantula dan kalajengking. Rafki yang khawatir karena Ayuna tidak kunjung kembali dari toilet segera mencarinya dan akhirnya menemukannya dalam kondisi kritis. Bersamaan dengan itu, Arta yang memasang alat penyadap di ruang kerja Nila mendengar potongan percakapan yang mengungkap keterlibatan Nila dalam kejadian ini. Rafki berhasil mengusir hewan berbisa tersebut dan segera membopong Ayuna keluar dari gudang untuk dibawa ke RS. Darma yang mengetahui situasi itu langsung membatalkan semua jadwal rapat dan ikut menyusul ke rumah sakit.

Di rumah sakit, Rafki sempat bersitegang dengan Rafka karena mencurigai Rafka sebagai pelaku yang mencelakai Ayuna. Namun Darma segera menghentikan keributan itu dan mengungkapkan bahwa pelaku sebenarnya adalah Nila, istrinya sendiri. Darma memiliki dua bukti kuat yaitu hasil uji laboratorium yang menemukan kandungan obat penenang Alprazolam dalam urin Ayuna, serta rekaman suara Nila yang memerintahkan anak buahnya untuk menjebak Ayuna. Nila tidak bisa mengelak dan akhirnya mengakui perbuatannya sambil menangis, namun Darma dengan tegas menyatakan akan melaporkannya ke polisi sekaligus menceraikannya.

Bagaimana nasib Nila? Akankah Ayuna pulih dari keadaannya?



(kha)

Celebrity Okezone menghadirkan berita terbaru, eksklusif, dan terpercaya seputar artis dalam dan luar negeri