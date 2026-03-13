Film KPop Demon Hunters 2 Resmi Digarap, Bakal Tayang di 2029

SEOUL - Netflix resmi mengonfirmasi, penggarapan sekuel film animasi populer, KPop Demon Hunters. Hal itu diumumkan platform layanan streaming tersebut dalam keterangan resminya, pada 12 Maret 2026.

Maggie Kang dan Chris Appelhans akan kembali duduk sebagai sutradara sekaligus penulis skenario dalam sekuel tersebut. Ini sekaligus menandai proyek perdana dari kerjasama eksklusif Netflix bersama Kang dan Appelhans dalam bidang animasi.

“Sebagai filmmaker, saya merasa bangga karena penonton ternyata ingin mengenal lebih banyak cerita dan karakter dari Korea. Masih banyak cerita yang bisa digali dan kami antusias menunjukkannya kepada Anda,” ujar Maggie Kang dikutip dari Variety, pada Jumat (13/3/2026).

Film KPop Demon Hunters 2 Resmi Digarap, Bakal Tayang di 2029. (Foto: Netflix)

Di lain pihak, Chris Appelhans mengatakan, “Karakter-karakter dalam KPop Demon Hunters ini seperti keluarga bagi kami. Dunia mereka menjadi rumah kedua bagi kami. Karena itu, kami antusias menuliskan babak baru untuk mereka.”

“Lewat sekuel series ini kami akan menyajikan musik, animasi, dan plot yang lebih menarik,” imbuh Appelhans menambahkan.

Saat dirilis pada 20 Juni 2025, KPop Demon Hunters langsung mencuri perhatian publik dan menjadi ‘film Netflix paling populer sepanjang masa’. Film itu kemudian tayang di bioskop Amerika Utara, pada 23 Agustus 2025 dan meraih pendapatan sebesar USD19,2 juta.