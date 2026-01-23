K-Pop Demon Hunters Amankan 2 Nominasi Piala Oscar 2026

LOS ANGELES - Film animasi populer Netflix, K-Pop Demon Hunters berhasil menembus dua nominasi Piala Oscar 2026, Best Animated Feature dan Best Original Song untuk lagu OST, Golden.

Dalam nominasi Best Animated Feature, K-Pop Demon Hunters harus bersaing dengan empat film animasi populer lainnya: Arco, Elio, Little Amelie or the Character of Rain, dan Zootopia 2.

Sementara dalam nominasi Best Original Song, lagu Golden harus bersaing dengan Dear Me (Diane Warren: Relentless), I Lied to You (Sinners), Sweet Dreams of Joy (Viva Verdi!), dan Train Dreams (Train Dreams).

K-Pop Demon Hunters Amankan 2 Nominasi Piala Oscar 2026. (Foto: Netflix)

Sejak dirilis pada Juni 2025, film K-Pop Demon Hunters memperlihatkan performa yang sangat solid di platform OTT (over-the-top) dengan ratusan juta views dan mendominasi chart Netflix di 90 negara.

Popularitas K-Pop Demon Hunters bahkan sukses menggeser Squid Game sebagai ‘film paling banyak ditonton dalam sejarah Netflix’. Tak hanya itu, Golden selaku OST film tersebut juga berhasil menguasai berbagai chart musik di berbagai negara.

Sebelum masuk dalam nominasi Piala Oscar 2026, film ini juga berhasil membawa pulang penghargaan Best Animated Feature dan Best Original Song di ajang Critics' Choice Awards dan Golden Globe Awards 2026.