Sherina Munaf hingga Ge Pamungkas Bakal Beradu Akting Dalam Film Drama Keluarga

JAKARTA – MD Pictures mengumumkan proyek film terbarunya, yaitu Filosofi Teras. Dalam acara tasyakuran di MD Place Tower, Rabu (25/2/2026), ikut diperkenalkan pula jajaran pemain film adaptasi dari buku mega bestseller karya Henry Manampiring itu.

Mengusung genre drama keluarga, Filosofi Teras mendapuk Sherina Munaf sebagai pemeran utama. Ia akan memainkan tokoh bernama Nea. Ada juga Ge Pamungkas yang akan menjadi pasangan Sherina dalam film, yaitu Dio.

Selain dua nama tadi, beberapa aktor berikut turut meramaikan film Filosofi Teras, mulai dari Lydia Kandou, Kiki Narendra, Zee Asadel, Rangga Nattra, Givina, Dinda Kanya Dewi, Dinda Kanya Dewi, Dinda Cresheilla, Tubagus Ali, Ina Marika, hingga Putri Ayudya.

“Hari ini kita syukuran launching Filosofi Teras. Kami siap syuting Jumat (27/2/2026) nanti. Kapan tanggal mainnya? I’ll let you know. Mudah-mudahan film ini berkontribusi pada box office Indonesia!” ungkap CEO MD Entertainment Manoj Punjabi.

Filosofi Teras awalnya merupakan buku fenomenal yang meledak saat pandemi dan telah memasuki cetakan ke-94 dengan penjualan hampir 500 ribu eksemplar. Buku itu mempopulerkan filsafat Stoikisme di Indonesia, dengan salah satu ajarannya berupa dikotomi kendali, yaitu pembagian hal-hal dalam hidup yang berada di bawah kendali dan di luar kendali kita.

Adaptasi filmnya sendiri mengangkat dilema Nea, seorang anak yang baru ditinggal mati sang ayah, lalu dihadapkan pada kenyataan kejam bahwa rumah keluarga mereka digadaikan orang tuanya sebelum mati. Utang peninggalan orang tua, biaya kuliah sang adik, hingga kakak yang masih menumpang hidup setelah menikah, membuat Nea harus memutuskan mana hal-hal yang masih dalam kendalinya.

Film Filosofi Teras akan disutradarai oleh Affandi Abdul Rachman yang dulu juga pernah menggarap film adaptasi novel bestseller Negeri 5 Menara.