Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY MOVIE

Sherina Munaf hingga Ge Pamungkas Bakal Beradu Akting Dalam Film Drama Keluarga

Khafid Mardiyansyah , Jurnalis-Sabtu, 28 Februari 2026 |22:58 WIB
Sherina Munaf hingga Ge Pamungkas Bakal Beradu Akting Dalam Film Drama Keluarga
Sherina Munaf
A
A
A

JAKARTA – MD Pictures mengumumkan proyek film terbarunya, yaitu Filosofi Teras. Dalam acara tasyakuran di MD Place Tower, Rabu (25/2/2026), ikut diperkenalkan pula jajaran pemain film adaptasi dari buku mega bestseller karya Henry Manampiring itu.

Mengusung genre drama keluarga, Filosofi Teras mendapuk Sherina Munaf sebagai pemeran utama. Ia akan memainkan tokoh bernama Nea. Ada juga Ge Pamungkas yang akan menjadi pasangan Sherina dalam film, yaitu Dio.

Selain dua nama tadi, beberapa aktor berikut turut meramaikan film Filosofi Teras, mulai dari Lydia Kandou, Kiki Narendra, Zee Asadel, Rangga Nattra, Givina, Dinda Kanya Dewi, Dinda Kanya Dewi, Dinda Cresheilla, Tubagus Ali, Ina Marika, hingga Putri Ayudya.

“Hari ini kita syukuran launching Filosofi Teras. Kami siap syuting Jumat (27/2/2026) nanti. Kapan tanggal mainnya? I’ll let you know. Mudah-mudahan film ini berkontribusi pada box office Indonesia!” ungkap CEO MD Entertainment Manoj Punjabi.

Filosofi Teras awalnya merupakan buku fenomenal yang meledak saat pandemi dan telah memasuki cetakan ke-94 dengan penjualan hampir 500 ribu eksemplar. Buku itu mempopulerkan filsafat Stoikisme di Indonesia, dengan salah satu ajarannya berupa dikotomi kendali, yaitu pembagian hal-hal dalam hidup yang berada di bawah kendali dan di luar kendali kita.

Adaptasi filmnya sendiri mengangkat dilema Nea, seorang anak yang baru ditinggal mati sang ayah, lalu dihadapkan pada kenyataan kejam bahwa rumah keluarga mereka digadaikan orang tuanya sebelum mati. Utang peninggalan orang tua, biaya kuliah sang adik, hingga kakak yang masih menumpang hidup setelah menikah, membuat Nea harus memutuskan mana hal-hal yang masih dalam kendalinya.

Film Filosofi Teras akan disutradarai oleh Affandi Abdul Rachman yang dulu juga pernah menggarap film adaptasi novel bestseller Negeri 5 Menara.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/25/206/3203517//irene_umar-hLeo_large.jpg
Wamen Ekraf Sebut Rencana Pengembangan Sinewara Masih dalam Tahap Pematangan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/25/206/3203514//laut_bercerita-i6GB_large.JPG
Film Laut Bercerita: Kisah tentang Harapan, Kehilangan, dan Persahabatan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/19/206/3202467//film_gak_ada_matinya-Fz5v_large.JPG
Oki Rengga, Fedi Nuril hingga Yoshi Sudarso Bersatu di Film Komedi Gelap
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/06/206/3200078//jokow-2HnZ_large.jpg
Garap Film Horor-Komedi, Joko Anwar: Semoga Penonton Antusias
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/17/206/3195846//ghost_in_the_cell-ZMCs_large.jpg
Film Ghost in the Cell Karya Joko Anwar Sukses Tembus Berlinale Forum 2026
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/06/206/3193913//celine_evangelista-Q4eU_large.JPG
Celine Evangelista Perankan Janda Beranak Satu di Film Horor soal Buto Ijo
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement