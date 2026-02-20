Film Animasi Pelangi di Mars Siap Tayang di Momen Libur Lebaran

JAKARTA – Film Pelangi di Mars akan memulai debutnya di seluruh bioskop Tanah Air pada libur Lebaran tahun ini. Proyek produksi Mahakarya Pictures itu diharapkan mampu mencapai sukses serupa film Jumbo yang juga tayang di libur Lebaran 2025.

Irene Umar, Wakil Menteri Ekonomi Kreatif menyambut hangat perilisan film tersebut. “Film ini merupakan bukti pencapaian industri film Tanah Air yang memanfaatkan perkembangan teknologi,” katanya di SCBD, Jakarta Selatan, pada 19 Februari 2026.

Irene mengatakan, film Pelangi di Mars tak sekadar pionir IP lokal dengan teknologi canggih, melainkan wadah penanaman etika bagi generasi muda. Hal itu terlihat dari cara pengemasan film yang mengusung pesan moral dan etika.

Di lain pihak, Dendi Reynando, produser film Pelangi di Mars mengungkapkan, penggarapan film animasi tersebut berangkat dari kegelisahannya melihat minimnya konten anak dan keluarga di bioskop Tanah Air.

Film Animasi Pelangi di Mars Siap Tayang di Momen Libur Lebaran. (Foto: Mahakarya)

“Setiap mengajak anak-anak ke bioskop, pilihan untuk anak-anak pasti minim. Sekalipun ada, biasanya film Hollywood kan. Kalaupun ada film anak lokal mungkin jarang sekali,” tutur Dendi.

Selain itu, film Pelangi di Mars merupakan jawaban atas kegelisahan dari minimnya kekayaan intelektual atau intellectual property (IP) lokal Indonesia di kancah global. Sementara di dalam negeri, diberondong IP dari luar negeri.

“Coba deh datang ke toko mainan gitu, pasti kalian dengan mudah melihat IP dari luar, sebut saja Jepang, Amerika Serikat, dan Korea Selatan. IP lokal jarang banget,” ungkap Dendi menambahkan.

Kondisi itu, menjadi dasarnya mengembangkan film Pelangi di Mars. Sehingga intellectual property (IP) lokal mampu bersaing dengan dominasi produk IP luar negeri. Dendi menekankan, pentingnya penguatan IP lokal di toko mainan maupun film.