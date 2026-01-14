Advertisement
HOME CELEBRITY MOVIE

Film Komedi Romantis Macam Betool Aja Siap Tayang 12 Februari 2026

Agustina Wulandari , Jurnalis-Rabu, 14 Januari 2026 |15:51 WIB
Film Komedi Romantis Macam Betool Aja Siap Tayang 12 Februari 2026
Film Macam Betool Aja siap tayang 12 Februari 2026. (Foto: dok Tunas Citrasinema Kreatif)
JAKARTA - Tunas Citrasinema Kreatif secara resmi mengumumkan tanggal penayangan film layar lebar terbaru mereka yang berjudul "Macam Betool Aja", yang akan tayang serentak di bioskop seluruh Indonesia pada 12 Februari 2026. Film bergenre komedi romantis ini akan membawa penonton menyelami dinamika dunia Event Organizer (EO) yang penuh tantangan, dibalut dengan sabotase pernikahan dan kisah cinta lama yang belum usai. 

Cing Kyatt selaku Executive Produser menyatakan, "Kami di Tunas Citrasinema Kreatif ingin menghadirkan film yang sangat dekat dengan realita anak muda saat ini-mereka yang sedang berjuang membangun mimpi dari nol sebagai freelancer, namun tetap memiliki ruang untuk cinta dan persahabatan. Macam Betool Aja adalah persembahan kami bagi para pejuang kreatif di Indonesia."

Film ini mengisahkan Alung, Igor, dan Ujay, tim EO freelance yang nekat merintis usaha sendiri bernama AIU-EO. Bermarkas di ruko sederhana milik keluarga Alung dekat pasar, nasib mereka berubah saat mendapatkan proyek impian dari Udin, pengusaha kaya raya yang ingin menggelar pesta pernikahan mewah.

Konflik memuncak saat Igor menyadari calon mempelai wanita adalah Sofia, teman masa SMP-nya. Terjebak dalam misi rahasia untuk membatalkan pernikahan atas permintaan Sofia, AIU EO harus berhadapan dengan dilema antara keuntungan bisnis dan kesetiaan hati.

Film Macam Betool Aja akan menghadirkan sederet pemain utama, yakni Oki Rengga, Lolox, Andri Mashadi, Michelle Ziudith, dan Adi Sudirja.

Tunas Citrasinema Kreatif akan menyelenggarakan rangkaian acara eksklusif sebagai berikut:
1. Gala Premiere Jakarta: 28 Januari 2026 di Cinema XXI Epicentrum, Kuningan.
2. Gala Premiere Medan: 5 Februari 2026 di Deli Park Mall, Medan.

(Wul)

Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
