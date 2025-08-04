Advertisement
HOME CELEBRITY MOVIE

Oki Rengga Akui Canggung Lakoni Adegan Romantis dengan Beby Tsabina

Ravie Wardani , Jurnalis-Senin, 04 Agustus 2025 |10:20 WIB
Oki Rengga Akui Canggung Lakoni Adegan Romantis dengan Beby Tsabina
Oki Rengga Akui Canggung Lakoni Adegan Romantis dengan Beby Tsabina. (Foto: Instagram/@okirengga33)
JAKARTA - Komika Oki Rengga mengaku, canggung menjalani adegan romantis dengan Beby Tsabina dalam film Jadi Tuh Barang. Apalagi, proyek tersebut mengharuskannya untuk mengeksplorasi kemampuan aktingnya. 

“Jadi tantangan aku berperan sebagai Bonar dalam film ini adalah harus melakoni adegan romantis sekaligus komedi,” ujarnya saat ditemui di kawasan Senayan, Jakarta Pusat, pada Minggu (3/8/2025). 

Kondisi semakin canggung, karena Oki dan Bebi tidak saling mengenal sebelum proses syuting dimulai. Sehingga Oki harus mencari cara untuk mencairkan suasana di antara mereka.

Jadi Tuh Barang
Oki Rengga Akui Canggung Lakoni Adegan Romantis dengan Beby Tsabina. (Foto: Instagram/@okirengga33)

“Aku berusaha bersikap ramah sama dia. Enggak tahu deh apa dia senang dengan keramahan aku atau tidak. Seiring berjalannya waktu, kami sudah bisa bercanda. Jadi suasana menjadi cair,” ungkapnya.

Meski film Jadi Tuh Barang merupakan proyek romantis dan komedi pertama Oki Rengga, namun sutradara Kemal Palevi mengapresiasi aktingnya. Dia menilai, Oki mampu menginterpretasikan cerita sehingga lebih relate dengan kehidupan anak muda.

“Oki yang biasanya lucu banget, di sini jadi romantis banget. Oki main drama, galau, marah, nangis-nangisan. Mau liat Oki Rengga yang beda? Ya hanya ada di film ini,” ungkap Kemal.

 

