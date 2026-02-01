Advertisement
Grammy Awards 2026: Nominasi, Host, Performer, Jadwal Tayang di VISION+

Khafid Mardiyansyah , Jurnalis-Minggu, 01 Februari 2026 |19:02 WIB
Grammy Awards 2026: Nominasi, Host, Performer, Jadwal Tayang di VISION+
Grammy Awards
A
A
A

JAKARTA - Grammy Awards kembali hadir sebagai panggung penghargaan musik paling bergengsi yang selalu dinantikan setiap tahunnya. Grammy Awards 2026 dapat disaksikan secara streaming pada Minggu, 2 Februari 2026 pukul 07:00 WIB. Saksikan kemegahannya hanya di VISION+ dengan klik link di sini.

Predikat prestisius Grammy tak lepas dari proses penilaiannya yang sangat ketat. Seluruh pemenang ditentukan melalui voting oleh hampir 15.000 anggota yang terdiri dari penyanyi, penulis lagu, performer, produser, hingga sound engineer profesional. Ribuan karya musik didengarkan dan dievaluasi setiap tahunnya.

Tahun ini, sejumlah kategori utama kembali menjadi pusat perhatian, mulai dari Record of the Year, Album of the Year, Song of the Year, Best New Artist, Producer of the Year Non-Classical, hingga Songwriter of the Year Non-Classical. Kategori-kategori ini dikenal sebagai yang paling bergengsi karena merepresentasikan keseluruhan proses kreatif dalam musik, mulai dari penulisan lagu, produksi, hingga dampak karya tersebut di industri dan budaya populer.

Selain itu, Grammy juga menghadirkan ratusan kategori lain yang mencakup hampir seluruh genre musik, mulai dari pop, dance dan electronic, rock, metal, alternative, R&B, rap, jazz, country, folk, blues, hingga genre global seperti Latin, African music, reggae, dan global music.

Tak ketinggalan, kategori khusus untuk musik klasik, soundtrack film dan video game, spoken word, hingga immersive audio turut meramaikan ajang ini.

