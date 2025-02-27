Biodata dan Agama Gong Hyo Jin si Ratu Komedi Romantis Korea

JAKARTA - Gong Hyo Jin mencuri perhatian publik berkat perannya sebagai Komandan Eve dalam drama When The Stars Gossip. Drama yang dibintanginya bersama Lee Min Ho itu mengundang kekecewaan warganet karena endingnya yang dianggap terlalu mengenaskan.

Komandan Eve diceritakan meninggal dunia di stasiun ruang angkasa sekitar 24 jam setelah melahirkan putrinya. Meski ending tersebut realistis, namun tak sedikit fans yang merasa kecewa karena Eve tidak mendapatkan kebahagiaan yang layak didapatkannya.

Dalam artikel ini, Okezone akan membawa Anda mengenal sosok Komandan Eve dan bagaimana sepak terjangnya sebagai Ratu Komedi Romantis. Berikut ulasan lengkapnya.

Biodata dan Agama Gong Hyo Jin. (Foto: Instagram?@rovvxhyo)

Profil Gong Hyo Jin

Gong Hyo-Jin lahir si Seoul, Korea Selatan, pada 4 April 1980. Saat SMP, dia pindah ke Australia bersama ibu dan adik laki-lakinya. Sementara sang ayah, tetap tinggal di Korea Selatan karena pekerjaannya.

Dia kemudian masuk SMA John Paul College di Brisbane, Australia. Namun setelah 3 tahun tinggal di Negeri Kanguru tersebut, sang aktris dan keluarganya harus kembali ke Korea Selatan, karena Krisis Moneter Asia, pada 1997.

Setelah kembali ke Korea Selatan, Gong Hyo Jin bekerja sebagai model. Wajahnya mulai menghiasi berbagai iklan, termasuk reklame telecom 700–5425. Sekitar 1,5 tahun setelah menjadi model, dia debut sebagai aktris dengan membintangi film horor Memento Mori.

Biodata dan Agama Gong Hyo Jin. (Foto: Hancinema)

Awalnya, Gong Hyo Jin hanya coba-coba berakting. Namun sukses film Memento Mori membuatnya kebanjiran tawaran akting hingga akhirnya membintangi sitkom My Funky Family pada 2000.

Setahun kemudian, dia terlibat dalam penggarapan drama Wonderful Months di mana dia akhirnya cinta lokasi dengan aktor Ryoo Seung Bum. Kualitasnya sebagai aktris kemudian mencuri perhatian publik ketika bermain dalam drama Thank You, pada 2007.

Drama yang ditulis oleh Lee Kyung Hee itu berperan sebagai single mother yang memiliki anak perempuan positif HIV dan kakek penderita demensia. Drama yang dibintanginya bersama Jang Hyuk itu sukses besar.