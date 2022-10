NEW YORK - Aktris Gong Hyo Jin dan sang kekasih, penyanyi Kevin Oh, akan menggelar pernikahan di New York, Amerika Serikat, pada Selasa (11/10/2022) waktu setempat. Kabar tersebut dikonfirmasi oleh agensi sang aktris, Management SOOP.

Agensi itu kembali menegaskan bahwa pernikahan keduanya akan digelar tertutup dan hanya dihadiri keluarga dan sahabat dekat. Soompi melaporkan, dua sahabat sang aktris, Jung Ryeo Won dan Uhm Ji Won akan menghadiri pernikahan tersebut.

Gong Hyo Jin mengumumkan hubungannya dengan Kevin Oh yang lebih muda 10 tahun tersebut pada April silam. Sekitar 5 bulan kemudian, sang aktris mengumumkan rencananya untuk menikah dengan penyanyi pemenang Superstar K Season 7.

Untuk melangsungkan pernikahan tersebut, sang aktris yang masih syuting drama barunya bersama Lee Min Ho, Ask The Stars, dikabarkan mengambil cuti. Setelah pesta tersebut, dia akan kembali ke Korea Selatan dan melanjutkan syuting drama tersebut.*

