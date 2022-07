SEOUL - Dalam 3 hari terakhir, Lee Min Ho merilis sederet foto yang menghibur penggemarnya. Selain menjajal loncat indah -yang sayangnya gagal- sang aktor juga mengunggah foto bersama aktris Gong Hyo Jin.Ā

Ada tiga foto yang diunggah sang aktor yang tampaknya diambil di lokasi syuting drama terbaru mereka, Ask the Stars. Unggahan itu kemudian ramai dikomentari warganet, termasuk selebgram asal Indonesia Indah Asmigianti.Ā

ā€œIni akan menjadi drama terbaik Lee Min Ho, pegang kata-kataku!! Maksudku, kita bicara tentang Gong Hyo Jin. Aku tak sabar menunggu drama baru mereka,ā€ ujarnya di kolom komentar.Ā

Gong Hyo Jin dan Lee Min Ho mengonfirmasi keterlibatan mereka dalam drama Ask The Stars, pada 28 Maret 2022. Drama itu berkisah tentang romansa seorang astronot dan turis yang bertemu di sebuah terminal luar angkasa.Ā

Gong Hyo Jin akan berperan sebagai astronot berdarah Korea asal Amerika Serikat bernama Eve Kim. Sementara Lee Min Ho menghidupkan peran Gong Ryong, seorang dokter kandungan yang mengunjungi terminal luar angkasa sebagai turis.

SerialĀ Ask The StarsĀ akan diarahkan oleh Park Shin Woo, sutradara yang menggarap drama populerĀ It's Okay To Not Be OkayĀ danĀ Lovestruck In The City. Sementara skenarionya digarap oleh penulis Seo Sook Hyang.Ā

Dengan begitu, maka proyek ini akan menjadi reuni bagi Seo Sook Hyang dan Gong Hyo Jin yang sebelumnya berkolaborasi dalam dua drama populer,Ā Jealousy IncarnateĀ danĀ Pasta. Sementara Lee Min Ho, sukses membintangi serial Disney,Ā Pachinko.*

